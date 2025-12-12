Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 12 Dicembre 2025

Al via il recupero dei beni confiscati alla criminalità: 400 mila euro stanziati dalla Regione

Parte il piano di manutenzione straordinaria per ville, appartamenti e box a Fregene e Isola Sacra: gli immobili saranno risanati e destinati a progetti sociali

 

di Umberto Serenelli

 

 

Scatta a Fiumicino il piano di manutenzione straordinaria degli immobili confiscati alla criminalità organizzata. Da anni rientrano nel patrimonio del Comune costiero, in quanto trasferiti con decreti dall’Agenzia dei Beni Sequestrati, e necessitano di un risanamento conservativo che verrà effettuato con il contributo erogato dalla Regione che ammonta a 400mila euro.

 

 

La messa in sicurezza degli edifici, appartenenti un tempo alla mala, ha come obiettivo il riutilizzo per scopi di carattere sociale. Si tratta di due ville ubicate a Fregene rispettivamente in viale della Pineta, 140 e l’altra in via Noli, 1. Fanno parte di quest’ultima, che si estende su un’area di oltre 4mila metri quadrati, anche tre box-autorimessa di 24 metri l’uno. A Isola Sacra, in via Giuseppe Buciuni, è stato messo a disposizione del patrimonio anche un appartamento con tanto di garage, mentre in via Angelo Ampezzan, 19 sarà possibile riutilizzare un box-auto di 25 metri quadrati.

 

 

Questi immobili non sono utilizzati da diversi anni per cui versano nell’abbandono e a causa del degrado necessitano di interventi finalizzati a renderli fruibili. Nella delibera la Giunta comunale affida all’Unità di progetto Demanio e Patrimonio il compito di effettuare una verifica statica e un controllo sulla salubrità degli ambienti con una relazione dettagliata sullo stato dei beni sequestrati.

 

Inoltre, i tecnici dovranno constatare le condizioni in cui versano gli impianti idrico-sanitari, elettrico e del gas, oltre a analizzare le condizioni di portoni e porte, degli infissi, della recinzione e dei cancelli. Visto che in futuro verranno affidati a associazioni che operano nel campo del sociale sarà anche importante l’abbattimento delle barriere architettoniche.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Fregene Isola Sacra
