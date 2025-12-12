Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 12 Dicembre 2025

Anagrafe e Stato Civile chiusi per aggiornamento informatico

Stop al pubblico il pomeriggio del 18 dicembre; ufficio di Stato Civile chiuso anche venerdì 19

 

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, in data 18 dicembre 2025, è previsto un importante aggiornamento del software gestionale in uso ai Servizi Demografici, con particolare riferimento agli Uffici Anagrafe e Stato Civile.

 

Con apposita Ordinanza Sindacale è stata quindi disposta la chiusura al pubblico degli Uffici Anagrafe e Stato Civile nel pomeriggio del 18 dicembre 2025 e la chiusura al pubblico dell’Ufficio di Stato Civile per l’intera giornata del 19 dicembre 2025.

 

Eventuali urgenze improrogabili potranno essere gestite nella mattina di giovedì 18 dicembre.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
stato civile Uffici anagrafe
Articoli correlati
Focus

"CACCIA AI BASTONCINI DI ZUCCHERO”, la nuova caccia al tesoro natalizia al Vivaio della Maccarese Spa

venerdì, 12 Dicembre 2025
Attualità

Anagrafe e Stato Civile chiusi per aggiornamento informatico

venerdì, 12 Dicembre 2025
Primo Piano

La magia del Natale in musica per sostenere chi è più fragile

venerdì, 12 Dicembre 2025
Cronaca

Al via il recupero dei beni confiscati alla criminalità: 400 mila euro stanziati dalla Regione

venerdì, 12 Dicembre 2025
Cronaca

Piano di sviluppo aeroportuale, la Giunta di Fiumicino avvia l’iter della delibera

venerdì, 12 Dicembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci