Anagrafe e Stato Civile chiusi per aggiornamento informatico

Stop al pubblico il pomeriggio del 18 dicembre; ufficio di Stato Civile chiuso anche venerdì 19

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, in data 18 dicembre 2025, è previsto un importante aggiornamento del software gestionale in uso ai Servizi Demografici, con particolare riferimento agli Uffici Anagrafe e Stato Civile.

Con apposita Ordinanza Sindacale è stata quindi disposta la chiusura al pubblico degli Uffici Anagrafe e Stato Civile nel pomeriggio del 18 dicembre 2025 e la chiusura al pubblico dell’Ufficio di Stato Civile per l’intera giornata del 19 dicembre 2025.

Eventuali urgenze improrogabili potranno essere gestite nella mattina di giovedì 18 dicembre.