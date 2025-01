La comunità si mobilita per la famiglia Colacicco, coinvolta nell’incidente del 6 gennaio

Avviata, dagli amici, una raccolta fondi su “GoFundMe” per il futuro della moglie e dei loro tre bambini

Sono stati raccolti, in pochi giorni, più di 16mila euro per la famiglia di Cristian Colacicco, il 44enne agente della Polizia Locale di Fiumicino, rimasto vittima di un incidente stradale la sera del 6 gennaio mentre si trovava nei pressi di Fondi.

Gli amici hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe per il futuro della moglie e dei loro tre bambini, tutti coinvolti nell’impatto.

La moglie di Cristian, Veronica Cristoforo, di 42 anni, ha già subito tre interventi alla gamba e attualmente è ancora in coma farmacologico.

La comunità di Fiumicino si è subito mobilitata per la famiglia: le donazioni sono state oltre 450 in poche ore. Si può contribuire al link … CLICCA QUI

“I fondi raccolti serviranno per dare un futuro ai figli, oltre che un supporto psicologico. I bambini sono tutti fortunatamente fuori pericolo; la più piccola, ancora neonata, è tuttora in ospedale per accertamenti”.