Il bullismo si combatte insieme

Gli studenti del “Leonardo da Vinci” e del “Paolo Baffi” all’evento organizzato dall’Amministrazione comunale





Il “Leonardo da Vinci” ha partecipato all’evento “Bullismo? no grazie”, un momento importante di riflessione e approfondimento organizzato dall’amministrazione comunale. Una ricca rappresentanza di studentesse, studenti e docenti ha accompagnato la Dirigente Scolastica Prof.ssa Daniela Gargiulo all’evento che si è svolto presso la sala consiliare del Comune di Fiumicino.



Dopo i saluti e gli interventi introduttivi del Sindaco Mario Baccini, dell’arcivescovo Francesco Coccopalmerio, dell’Assessore ai Servizi Sociali Monica Picca e di altri rappresentanti dell’amministrazione comunale, il dibattito è stato aperto dal video e dalla toccante esperienza di Giuseppe Sciarra che ha aperto gli innumerevoli interventi che hanno messo in luce aspetti diversi del disagio giovanile e del bullismo. Il fenomeno, infatti, non riguarda solo la scuola ma coinvolge e assume aspetti psicologici, sociali, legali e anche legati alle problematiche delle famiglie contemporanee. La Dirigente Gargiulo ha presentato in un ampio intervento l’esperienza del “Team Antibullismo” del “Leonardo da Vinci” e in parallelo anche la Prof.ssa Galtieri ha descritto l’approccio dell’Istituto Paolo Baffi al problema.



Anche alcuni studenti sono intervenuti ed è risultata particolarmente toccante la lettera scritta da due studenti del “Leonardo” di 2A CL, Valentina Cavalli e Pietro Notari, così come ha commosso l’accorato invito all’ascolto pronunciato dallo studente di III A scientifico, Michele Arcangelo Ardizzone.



Il dibattito è stato vivace e partecipato, andando ad integrare gli interventi degli esperti con l’esperienza reale di chi vive quotidianamente il problema: scuola, istituzioni e professionisti di settori diversi si danno la mano per la costruzione di una realtà giovanile più inclusiva e feconda.