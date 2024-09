Grande successo per “La notte internazionale della Luna”

Tante le persone coinvolte nella splendida cornice del sito archeologico di Cerveteri

L’iniziativa proposta dalla NASA (come ogni anno) ha coinvolto tantissime persone nella splendida cornice del sito archeologico di Cerveteri.

Il Gruppo Astrofili Palidoro in collaborazione con il Gruppo Archeologico Romano e il Parco Archeologico di Cerveteri Tarquinia, ha incantato grandi e piccini con una conferenza introduttiva sul nostro satellite naturale e ha dato la possibilità a tutti di ammirare con i propri occhi la Luna attraverso i tanti telescopi allestiti per l’occasione.

Ad arricchire la serata la visione del bellissimo pianeta Saturno che con i suoi anelli ha davvero lasciato a bocca aperte le tantissime persone intervenute.

L’evento patrocinato dal Comune di Cerveteri è stato aperto con il bellissimo intervento istituzionale dell’Assessore all’ambiente Francesca Romana Appetiti, che ha sottolineato l’importanza di queste iniziative in un sito archeologico così importante come la Necropoli della Banditaccia. Una passeggiata per le vie degli Inferi a cura del Gruppo Archeologico Romano ha reso questa giornata un momento di suggestiva bellezza difficilmente da trovare altrove.

Il Gruppo Astrofili Palidoro tornerà a Cerveteri, l’8 ottobre e il 22 ottobre, presso l’Aula Consiliare del Granarone per due bellissime conferenze, aperte al pubblico, che si terranno in collaborazione con l’Auser. Tutti i dettagli saranno pubblicati sui canali degli astrofili.