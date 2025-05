“Giubileo delle Famiglie e dei Bambini”

Un appuntamento che, dal 30 maggio al 1 giugno, coinvolgerà direttamente anche la città

Fiumicino, già a breve, vivrà da protagonista, in spirito di Accoglienza e di Pellegrinaggio, il “Giubileo delle Famiglie e dei Bambini”. Un appuntamento che, dal 30 maggio al 1 giugno, coinvolgerà direttamente anche la città, con il Patrocinio del Comune, le comunità parrocchiali e molte famiglie.

La Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata, che ha la cura di tre parrocchie di Fiumicino (Santa Maria Porto della Salute, Santa Maria Madre della Divina Provvidenza e Santa Maria Stella Maris), dell’Episcopio di Porto e della Chiesa del Crocifisso, accompagnerà oltre 250 pellegrini sabato 31 maggio oltre al passaggio di una delle Porte Sante Giubilari, quella della Basilica di San Paolo Fuori Le Mura, e domenica 1 giugno alla Messa celebrata dal nuovo Papa LEONE XIV in piazza San Pietro.

Sarà, nel pomeriggio/sera di venerdi 30 maggio, l’evento “Attraversare la Porta della Speranza in Famiglia”, a cui tutti i fedeli ed i cittadini di Fiumicino, possono liberamente partecipare, ad accogliere, al Parco pubblico “Tommaso Forti-Città dei Bambini”, in via Lorenzo Bezzi, i pellegrini iscritti, oltre 80 dei quali provenienti dalle comunità parrocchiali della Congregazione presenti a Cagliari, Oristano, Verona e Ventimiglia, che si uniranno ai partecipanti di Fiumicino ed Isola Sacra.

I pellegrini provenienti da fuori città saranno ospitati, nelle tre giornate, da famiglie residenti, su coordinamento di uno Staff di Segreteria, guidati dal parroco di Santa Maria Madre della Divina Provvidenza, P. Enrico Spano, in raccordo con gli altri parroci, già in campo da febbraio per curare gli aspetti di accoglienza ed organizzativi di tutto l’appuntamento e con il sostegno dell’Amministrazione comunale e di diverse realtà cittadini, imprenditoriali, commerciali, associative e di volontariato.

Nell’evento “Attraversare la Porta della Speranza in Famiglia”, di cui si allega il programma nel dettaglio, dalle 16.30 ci saranno l’accoglienza per tutti i partecipanti iscritti, l’animazione ed i giochi per i bambini con il Clan Giungla Silente Gruppo Scout Fiumicino Centro, mentre dalle 17 alle 19 sacerdoti saranno a disposizione per le Confessioni per ricevere il Sacramento della Riconciliazione. Dopo i Saluti ufficiali di benvenuto, alle 18, nell’area Palco, in agenda la Catechesi e la Testimonianza della scrittrice e giornalista Costanza Miriano per aiutare le famiglie ed i partecipanti ad attraversare la Porta Giubilare della Speranza con valori di pace e riconciliazione.

A seguire il Saluto istituzionale del Sindaco Mario Baccini e dell’Assessore al Giubileo, Federica Poggio, che precederà un momento conviviale e di fraternità.

Il cuore dell’evento sarà, alle 20.30, la Veglia di Preghiera con l’Adorazione Eucaristica presieduta dal Padre Generale della Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata, Mario Roncella. I partecipanti, poi, il 31 maggio ed il 1 giugno, si trasferiranno di giorno a Roma, per vivere insieme, come detto, i momenti spirituali cardine dell’esperienza, presso le Basiliche Giubilari di San Paolo Fuori Le Mura e San Pietro.

La Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata, le parrocchie e lo Staff organizzativo “ringraziano di cuore per il sostegno il Sindaco Mario Baccini, l’Assessore al Giubileo, Federica Poggio, il Segretario Generale del Comune, Giuseppe Alemanno, il Presidente della Commissione Giubileo, Mauro Stasio, Avis, Amelindo Mare Ristorante, Dmh srl, Clan Giungla Silente Gruppo Scout Fiumicino Centro, Pro Loco di Fiumicino, Croce Rossa Italiana-Sezione di Fiumicino, Misericordia Confraternita Città di Fiumicino, Conad via Tempio della Fortuna, R Auto”, Panificio Bonadio.

VENERDI 30 MAGGIO

Parco pubblico “Tommaso Forti-Città dei Bambini” (via Gennaro Maffettone/via Lorenzo Bezzi)

“ATTRAVERSARE LA PORTA DELLA SPERANZA IN FAMIGLIA”

– Dalle 16.30 alle 17.30: Accoglienza e ritiro Kit del Pellegrino per i partecipanti iscritti

– Dalle 17.00: animazione e giochi per i bambini con il Clan Giungla Silente Gruppo Scout Fiumicino Centro

– Dalle 17.00 alle 19.00 sacerdoti saranno a disposizione per le Confessioni

– Ore 17.45 Saluto ufficiale di benvenuto

– Ore 18.00: Catechesi e Testimonianza della scrittrice e giornalista COSTANZA MIRIANO per aiutare le famiglie ed i partecipanti ad attraversare la Porta Giubilare della Speranza con valori di pace e riconciliazione

– Ore 19.00: Saluto istituzionale del Sindaco e dell’Assessore al Giubileo

– Ore 19.15: Momento conviviale e di fraternità

– Ore 20.30: Veglia di Preghiera presieduta dal Padre Generale della Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata, Mario Roncella.

(In caso di maltempo l’evento si svolgerà nella parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza – via della Scafa, 171)

SABATO 31 MAGGIO

Basilica di San Paolo Fuori Le Mura in Vaticano

– Pellegrinaggio alla Porta Santa

DOMENICA 1 GIUGNO

Piazza San Pietro con il Papa.

– Ore 10.30: S. Messa presieduta dal Santo Padre.