Albergatori sul piede di guerra per l’aumento della tassa di soggiorno a Fiumicino

L’emendamento votato in consiglio comunale prevede uno “sconto” per i terreni agricoli

di Umberto Serenelli

Sorpresa poco gradita per gli albergatori di Fiumicino che registrano un’impennata della tassa di soggiorno 2026 già decurtata dei 2 euro per l’anno del Giubileo. Sorridono, invece, i contadini perché l’Imu sui terreni agricoli è soggetta a uno sconto mentre restano invariate le altre tariffe.

Con un “emendamento”, alla proposta di delibera 26/2025, il consiglio comunale ha modificato il “regolamento dell’imposta di soggiorno” con l’obiettivo di dare “ulteriore impulso al settore turistico”.

Nell’incontro con le associazioni di categoria – si legge nell’emendamento – è stato concordato, per l’anno 2026, l’eliminazione della maggiorazione giubilare. Lo scorso novembre, però, il Governo è tornato alla carica dando la possibilità ai Comuni di prolungare la tariffa giubilare anche per il 2026, destinando il 30% dell’introito allo Stato per necessità sociali.

“Gli accordi con le categorie hanno invece portato a una soluzione condivisa e cioè all’eliminazione dei 2 euro giubilari, per l’anno prossimo, e un lieve adeguamento della quota ordinaria con un ristoro dell’1,5% sulle transazioni effettuate tramite POS, a totale beneficio delle strutture ricettive – spiega l’Assessore al Bilancio, Vincenzo D’Intino – Confermata, inoltre, la volontà di andare incontro alle esigenze del comparto agricolo e a tal proposito è stata rivista la voce relativa ai terreni agricoli, con una riduzione dell’aliquota dall’1,06 allo 0,96. Un segnale concreto per il sostegno a un settore fortemente esposto a condizioni di criticità come quello dell’agricoltura”.

La tassa di soggiorno aumenta del 22-25% rispetto al 2024, escludendo la maggiorazione giubilare, con tariffe ordinarie variabili da 0,90 centisimi a 1 euro per persona a seconda della categoria che conta 36 hotel da 4 a 1 stella. L’unico di 5 presente a Fiumicino non subisce aumenti e il costo del soggiorno resta di 5 euro, tolto ovviamente l’aumento Giubileo. Le 29 strutture di 4 e 3 stelle invece passeranno da 4 a 4,90 euro, mentre quelli da 2 e 1 stella da 3 a 4 euro. I residence, le case e gli appartamenti vacanze da 3 a 4 euro, i B&B da 2,50 a 3,50.

“Questi aumenti non sono lievi – precisano i consiglieri comunali di opposizione del centro-sinistra – quello che ci preoccupa di più è l’assenza di politiche per lo sviluppo turistico e culturale del territorio dove è evidente la mancanza di programmazione a fronte di azioni spot di scarso rilievo”.

Albergatori sono sul piede di guerra davanti alla rimodulazione a rialzo delle tariffe. “È un aumento che provocherà ulteriori disagi economici a una categoria già in forte difficoltà per carenza di turisti – sottolinea Quirino Secci, presidente dell’Assohotel-Confesercenti di Fiumicino – Il Giubileo, infatti, è stata una grossa delusione per gli albergatori e la scelta del Comune peserà sulle strutture ricettive che subiranno un ulteriore aggravio negativo dei bilanci. Auspichiamo, questa volta in modo concreto, il varo di iniziative di richiamo per il rilancio di Fiumicino che non possiede tante attrattive come Roma”.

L’Assohotel suggerisce quindi l’apertura di un Infopoint in aeroporto e una navetta che dallo scalo consenta non solo agli stranieri di raggiungere gli alberghi. Fondamentale, stando alle esigenze ventilate dai titolari degli hotel, l’installazione della cartellonistica turistica lungo le arterie di accesso a Fiumicino e magari con un “benvenuti” a caratteri cubitali.

“Da anni tante promesse e pochi fatti. È dura in questo periodo chiedere 50 euro di tassa di soggiorno per un week-end a una famiglia con figli”, afferma un albergatore.

“Nel Documento unico di programmazione sono previste azioni concrete in tal senso – conclude D’Intino – Abbiamo, infatti, incrementato la spesa per la cartellonistica, il potenziamento degli interventi per il decoro urbano e il trasporto pubblico da e per l’aeroporto”.