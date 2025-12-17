Fiumicino riaccende il Pala Fersini: sport, eventi e sicurezza al centro del progetto

Sabato 20 dicembre il taglio del nastro con il sindaco Baccini: 642 posti, sostenibilità e spazi polifunzionali

Sabato 20 dicembre 2025, alle 11.30, sarà inaugurato il rinnovato Palazzetto dello Sport Pala Fersini, in viale Danubio a Fiumicino. Alla cerimonia prenderanno parte, tra gli altri, il Sindaco Mario Baccini. L’intervento di ristrutturazione restituisce alla città una struttura moderna, sicura e pienamente funzionale, destinata a diventare un punto di riferimento sportivo e aggregativo a livello comunale e regionale.

Il progetto ha previsto una rifunzionalizzazione e un ampliamento complessivo dell’impianto sportivo attraverso interventi coordinati di demolizione, ricostruzione e adeguamento edilizio, impiantistico e normativo. Il Pala Fersini è ora una struttura omologata per competizioni di alto livello: dalla pallacanestro Silver 1, alla serie A2 femminile, serie B maschile e femminile, fino alla serie A e al campionato nazionale Under 19 maschile e femminile di calcio a 5, oltre alla serie A2 della pallavolo. Questa configurazione consente alla struttura di ospitare tornei e manifestazioni sportive di rilievo, rafforzando il ruolo di Fiumicino nel panorama sportivo regionale.

Il nuovo palazzetto nasce come impianto polifunzionale, pensato non solo per l’attività sportiva quotidiana dell’utenza di quartiere, ma anche come spazio aperto a eventi sociali, culturali e ricreativi. L’obiettivo è creare un vero polo di aggregazione, capace di integrare sport, socialità e intrattenimento, valorizzando sia l’uso quotidiano da parte dei cittadini sia l’organizzazione di eventi con grande affluenza di pubblico. La struttura, completamente adeguata dal punto di vista sismico, potrà inoltre svolgere un ruolo strategico come centro operativo di supporto alla Protezione Civile in caso di emergenze.

Grande attenzione è stata dedicata all’accessibilità: tutti gli accessi esterni, gli ingressi al centro sportivo, i percorsi interni ed esterni, così come le aree destinate ad atleti, spettatori e fruitori, sono stati progettati nel rispetto delle normative per l’eliminazione delle barriere architettoniche. È stato realizzato un locale di primo soccorso e infermeria, facilmente raggiungibile anche dai mezzi di emergenza, dotato di servizi igienici accessibili e utilizzabile anche come studio medico sportivo.

All’interno dell’aula principale sono state installate tribune in struttura metallica autoportante con una capienza complessiva di 642 posti, di cui 12 riservati a persone con disabilità, assicurando comfort e inclusività per tutti gli spettatori. Inoltre il progetto ha posto una forte attenzione alla sostenibilità ambientale. Per ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale della struttura, è stato installato un impianto fotovoltaico composto da pannelli in silicio monocristallino posizionati sulla copertura piana e integrati nella copertura del campo da gioco.

“Il Pala Fersini sarà la casa dello sport di Fiumicino, un luogo in cui atleti, società e giovani potranno crescere, confrontarsi e condividere valori come impegno, rispetto e spirito di squadra – dichiara il sindaco Mario Baccini – La riapertura di questo palazzetto rappresenta un investimento nello sport come strumento di educazione, inclusione e aggregazione, capace di unire la comunità e di dare nuove opportunità al nostro territorio.”