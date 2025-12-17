Tassa di soggiorno, l’Amministrazione ascolta il territorio: aumento ridotto e aiuti agli operatori

Cerulli e Picciano: “Dal confronto con le categorie una soluzione equilibrata per il turismo di Fiumicino”

I consiglieri comunali di Fiumicino Federica Cerulli (Fratelli d’Italia) e Giuseppe Picciano (Lista Civica Baccini) intervengono in merito alle modifiche al regolamento sull’imposta di soggiorno, frutto di un percorso condiviso e di ascolto con le categorie del settore turistico.

“Relativamente alla tassa di soggiorno – spiega Federica Cerulli, Presidente della Commissione Cultura – insieme al Presidente della Commissione Turismo abbiamo affrontato il tema in una commissione congiunta, durante la quale sono state fornite precise indicazioni. Successivamente, a seguito della richiesta di incontro da parte delle associazioni di categoria, sia delle strutture alberghiere che di quelle extra-alberghiere, abbiamo ascoltato le loro preoccupazioni legate all’aumento dell’imposta, inizialmente mantenuto in virtù del Giubileo“.

“Dopo aver attentamente valutato le istanze delle categorie – prosegue Cerulli – e grazie al confronto costruttivo con l’assessore al Bilancio Vincenzo D’Intino, che ringraziamo, abbiamo proposto una soluzione equilibrata: ridurre l’impatto dell’aumento, prevedendo un incremento di un solo euro rispetto all’importo inizialmente previsto, differenziato in base alle varie tipologie di strutture ricettive. Un aspetto particolarmente importante è l’introduzione di un ristoro pari all’1,50% del versamento dell’imposta di soggiorno, limitatamente ai pagamenti effettuati tramite POS, a sostegno concreto degli operatori del settore” conclude Cerulli.

Soddisfazione viene espressa anche dal consigliere Giuseppe Picciano (Lista Civica Baccini): “Sono molto soddisfatto del lavoro svolto in Commissione. Ringrazio la Presidente Cerulli per aver condiviso questo percorso e per l’attenzione dimostrata. Un’amministrazione attenta deve essere vicina ai propri cittadini e alle categorie produttive: ascoltarle e, dove possibile, rispondere alle loro esigenze è il segno di una politica responsabile e concreta”.

Un intervento che conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale di Fiumicino nel sostenere il comparto turistico, mantenendo al contempo un equilibrio tra sviluppo economico e sostenibilità delle scelte amministrative.