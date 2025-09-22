Gambero Rosso: alla Pizzeria Clementina di Fiumicino il premio speciale “I migliori menu degustazione”

La guida “Pizzerie d’Italia 2026” ha confermato i Tre Spicchi e i 95 punti al locale di Luca Pezzetta

di Dario Nottola

La Pizzeria Clementina di Fiumicino si è aggiudicata il premio speciale Gioiella “I migliori menu degustazione” nell’autorevole guida Pizzerie d’Italia 2026 del Gambero Rosso, che ha anche confermato al locale i Tre Spicchi, con 95 punti.

Un riconoscimento di rilievo per il pizzaiolo, lievitista e panificatore Luca Pezzetta e per la sua squadra, che mette in evidenza il lavoro sul menu degustazione (disponibile solo su prenotazione): un viaggio tra impasti, tecniche, memoria e territorio, con grandi lievitati, sfogliati, pane e pizza romana al mattarello e l’abbinamento ai vini.

Negli ultimi mesi, inoltre, Luca Pezzetta ha introdotto anche “Pane e Collari”: il pane a lievitazione naturale del Micro Forno incontra i collari di pesce (tonno, ricciola, spada o cernia). La premiazione del Gambero Rosso si è tenuta il 22 settembre a Napoli, presso il Palacongressi Mostra d’Oltremare.

“Un progetto in crescita continua, ‘identità’ è la parola chiave – si legge nella scheda della guida – Il mare è la spina dorsale: sono tanti i richiami dall’asta del pesce di Fiumicino, come lo strepitoso croissant con cocktail di gamberi rossi, i grandi salumi di mare autoprodotti o, tra le pizze tonde romane di gran caratura, l’iconica Capricciosa di Mare, che, solo nella proposta di degustazione, viene condita al tavolo dal pizzaiolo. Oltre al grande cibo, l’esperienza si compone della professionalità di Elisa Bastianelli e di Daniele Mari, che si occupano di orchestrare un servizio e una proposta di abbinamenti di estremo valore”.

(Foto Slevin e Romanogmt)