Food&Wine Italia Awards 2024: a Luca Pezzetta il premio “Best Pizza Chef Under 35”

Gli awards sono stati svelati la sera del 21 ottobre, presso il Cinema Barberini di Roma

Luca Pezzetta della “Pizzeria Clementina” di Fiumicino ha vinto il premio “Best Pizza Chef Under 35” al Food&Wine Italia Awards 2024, la selezione della rivista, edizione italiana della prestigiosa testata statunitense.

Gli awards sono stati svelati la sera del 21 ottobre, presso il Cinema Barberini di Roma, dal direttore responsabile di Food&Wine Italia Federico De Cesare Viola e da Francesca Romana Barberini: hanno premiato il talento, la creatività, l’innovazione e la responsabilità sociale nell’enogastronomia italiana.

Il riconoscimento è stato consegnato da Food&Wine Italia, in collaborazione con Peroni Nastro Azzurro “per saper unire talento, dedizione, etica, visione imprenditoriale e capacità di far squadra, offrendo un’esperienza dove l’arte della lievitazione a tutto tondo si affianca a lavorazioni sapienti della materia ittica, a creatività gastronomica e grande accoglienza”, come si legge nella motivazione della giuria.

Per la festa degli awards, che si è tenuta dopo la premiazione, Luca Pezzetta ha proposto un assaggio dei suoi lievitati salati: il pain au chocolat con caponata siciliana e cacao e il pain suisse al vitello tonnato.

Pizzeria Clementina a Fiumicino in Via della Torre Clementina, 158. Aperta dal martedì alla domenica a cena (dalle 17:30) Aperta a pranzo solo il sabato e la domenica.

Web Site: www.pizzeriaclementina.it