Fiumicino protagonista su Rai Uno con “La Buona Stella”

Alessandro De Nitto: “Dal 13 aprile la fiction porta in tv luoghi e volti del territorio”

Andrà in onda a partire dal prossimo lunedì 13 aprile su Rai Uno la fiction “La Buona Stella”, una serie tv girata prevalentemente nel territorio di Fiumicino e in particolare all’interno della sede comunale di Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Grazie alla collaborazione della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, circa un anno fa, il palazzo comunale è stato completamente scenografato per diventare un commissariato di Polizia, con tanto di insegna all’esterno e tinteggiatura di colore blu in molti ambienti ed uffici del Comune.

Quegli stessi luoghi che adesso si potranno ritrovare nella fiction Rai per la regia di Luca Brignone, con protagonisti Miriam Dalmazio, Francesco Arca e Filippo Scicchitano. La Commissione Cinematografica, con il suo direttore Alessandro De Nitto, ha fornito tutta l’assistenza necessaria alla produzione Paypermoon Italia affinchè la vita del set, che è stato presente nel palazzo comunale per circa tre settimane tra allestimenti e riprese, si coniugasse con le attività politiche e amministrative del luogo, senza interferire in alcun modo sul lavoro di tutti.

Le scene girate hanno riguardato alcuni uffici tra cui quelli dell’Area Demanio, il Suap e il Condono oltre che tutti gli spazi esterni e di ingresso della sede comunale, completamente trasformata con insegne, depliant, plateau di un vero commissariato di Polizia. La tinteggiatura blu, tutt’oggi presente, le scrivanie istituzionali, i quadri di rappresentanza, i crest affissi in tutte le stanze, le indicazioni su denuncie e passaporti, ed i parcheggi invasi da camion e attrezzature, con un movimento di circa sessanta persone, tra cast e troupe, hanno reso la sede comunale un qualcosa di unico per la promozione della cultura.

La storia de “La Buona Stella” incrocia la vita di due persone, l’ispettrice Stella Rongoni, interpretata da Miriam Dalmazio e di Simone, alias Filippo Scicchitano, uniti da due destini drammatici che insieme dovranno trovare il modo di reagire e di difendersi dalle avversità della vita. La serie crime, ospitata in Comune, ha visto protagonisti la stessa Dalmazio insieme a Francesco Arca e Francesca Giovannetti.

“Per la realizzazione delle scene girate a Fiumicino – spiega il Direttore Alessandro De Nitto – hanno collaborato numerose maestranze locali, per la gestione degli aspetti di sicurezza e controllo di mezzi e aree oggetto di riprese, ma anche diverse comparse del territorio, nei ruoli di poliziotti, impiegati, giornalisti ed utenti dei vari uffici. Tale impegno nei confronti delle realtà locali è una priorità della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino che promuove il territorio in tutti i suoi aspetti incentivando le case di produzione sulla scelta di location locali”.

“Le riprese della Buona Stella sono state un importante progetto – sottolinea – realizzato grazie alla collaborazione e all’accoglienza di tutti coloro che vivono quotidianamente la sede comunale, a partire dal Sindaco Baccini, alla giunta, il consiglio e soprattutto i dipendenti che per tante giornate si sono interfacciati con la realtà del cinema, nel quale lavora un elevato numero di professionisti estremamente preparati”.

“Ad oggi la cinematografia sta purtroppo vivendo una nuova fase calante dovuta alla questione dei tagli ai finanziamenti che purtroppo incidono sulle diverse progettualità e soprattutto su tanti lavoratori che da mesi sono a casa nella speranza di una nuova ripresa dove il cinema abbia il suo ruolo preponderante nella vita culturale della nazione” conclude Alessandro De Nitto