Fiumicino, fuochi vietati in spiaggia: interviene la Guardia Costiera

Controlli su tutto il territorio: sequestri di pesce non tracciato, sanzioni e una chiusura a Roma

Fiumicino al centro dei controlli della Guardia Costiera nell’ambito di un’operazione su larga scala dedicata alla tutela dell’ambiente e della sicurezza alimentare.

Nel corso delle verifiche sul litorale, i militari hanno sanzionato uno stabilimento balneare per aver acceso fuochi sull’arenile, una pratica vietata sul demanio marittimo e considerata pericolosa sia per la sicurezza pubblica sia per l’equilibrio dell’ecosistema costiero.

L’intervento rientra in un’attività coordinata dalla Capitaneria di Porto di Roma sotto la Direzione marittima di Civitavecchia, che ha coinvolto l’intera provincia.

Parallelamente, i controlli sulla filiera ittica hanno portato a risultati significativi. A Roma, tre pescherie del centro sono state sanzionate per la mancata tracciabilità di circa 250 chili di pesce e per l’assenza di informazioni su ingredienti e allergeni, con multe complessive per circa 15mila euro.

Una pescheria e un fornitore sono stati inoltre denunciati per la vendita illegale di tonno rosso, mentre l’ASL Roma 1 ha disposto la chiusura di un’attività per gravi carenze igienico-sanitarie. Parte del prodotto sequestrato, dopo le verifiche sanitarie, è stato donato in beneficenza.

Controlli anche al Centro Agroalimentare di Guidonia Montecelio, dove sono stati sequestrati altri 110 chili di pescato non tracciato e comminata una sanzione da 1.500 euro.

Oltre all’attività repressiva, la Guardia Costiera ha svolto anche azioni di informazione rivolte agli operatori del settore, richiamando l’importanza del rispetto delle norme sulla tracciabilità e sulla sicurezza alimentare.

L’operazione conferma il presidio costante sul territorio, con particolare attenzione anche al litorale di Fiumicino, dove la tutela ambientale resta una priorità.