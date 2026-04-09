Diritti dei minori, Petrillo attacca: “Tre anni senza Garante sono inaccettabili”

Nel mirino i ritardi del Comune e il vuoto nelle politiche per l’infanzia

“A Fiumicino da tre anni manca una figura fondamentale per la tutela dei diritti dei più giovani: il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Solo il mese scorso il Comune ha pubblicato un avviso per raccogliere i curricula e individuare i possibili candidati alla nomina, a distanza di tre anni dalla vacanza dell’incarico” dichiara il Consigliere comunale Angelo Petrillo, Capogruppo Lista Civica Ezio Sindaco.

“La figura del Garante – aggiunge – è stata istituita con Regolamento del Consiglio Comunale nel 2015 e ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti dei minori, promuovere iniziative di tutela, ricevere segnalazioni e verificare eventuali situazioni di disagio o violazione dei diritti”.

“Trovo grave che per tre anni questa figura non sia stata nominata – incalza Petrillo – Parliamo di uno strumento previsto dal regolamento comunale proprio per garantire attenzione e tutela ai diritti dei bambini e degli adolescenti della nostra città”.

“Il Garante svolge anche – prosegue – un ruolo importante nella predisposizione di strumenti fondamentali come la Carta dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e la relazione annuale sulle attività svolte, oltre a rappresentare un punto di riferimento per famiglie, associazioni e operatori che intendono segnalare criticità o violazioni dei diritti dei minori. Per tre anni Fiumicino è rimasta senza questa figura e quindi senza un presidio istituzionale dedicato alla tutela dei più piccoli. Un’assenza che pesa e che dimostra quanto questi temi non siano stati considerati prioritari”.

“Non posso non ricordare che da quasi un anno la città è anche senza un assessorato alla scuola e all’infanzia. Un vuoto politico che si somma a quello istituzionale rappresentato dalla mancata nomina del Garante. È positivo che finalmente sia stato pubblicato l’avviso per raccogliere i curricula, ma ora serve fare in fretta. Ci auguriamo che la nomina avvenga rapidamente e che vengano subito avviati i confronti nelle Commissioni e in Consiglio comunale per recuperare il lavoro che in questi tre anni non è stato fatto e rimettere al centro la tutela dei diritti dei minori della nostra città” conclude Angelo Petrillo