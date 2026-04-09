AdR replica alle opposizioni: “Nessun legame con l’inchiesta sui lavoratori irregolari”

La società aeroportuale smentisce ogni coinvolgimento e parla di ricostruzioni “faziose e prive di fondamento”

Con riferimento al comunicato stampa dei consiglieri di opposizione di Fiumicino (Partito Democratico, Sinistra Italiana e Lista Civica Ezio), pubblicato su alcune testate locali nella serata di ieri mercoledì 8 aprile, si precisa che Aeroporti di Roma non ha alcun rapporto con la società coinvolta nell’indagine della Guardia di Finanza di Roma su un sistema diffuso di lavoro irregolare. I dipendenti di tale azienda, peraltro, non risultano possessori di alcun tesserino aeroportuale per operare all’interno dello scalo.

La ricostruzione contenuta nel comunicato stampa dei consiglieri in questione, che connette artatamente e faziosamente a questa vicenda la correttezza giuridica e sostanziale del lavoro garantita dalle aziende che, invece, operano nell’aeroporto Leonardo da Vinci, appare quindi priva di qualsiasi fondamento e denota un’evidente e irresponsabile strumentalizzazione dei fatti, costruita su presupposti palesemente infondati e senza alcun riscontro oggettivo.