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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 9 Aprile 2026

AdR replica alle opposizioni: “Nessun legame con l’inchiesta sui lavoratori irregolari”

La società aeroportuale smentisce ogni coinvolgimento e parla di ricostruzioni “faziose e prive di fondamento”

 

 

Con riferimento al comunicato stampa dei consiglieri di opposizione di Fiumicino (Partito Democratico, Sinistra Italiana e Lista Civica Ezio), pubblicato su alcune testate locali nella serata di ieri mercoledì 8 aprile, si precisa che Aeroporti di Roma non ha alcun rapporto con la società coinvolta nell’indagine della Guardia di Finanza di Roma su un sistema diffuso di lavoro irregolare. I dipendenti di tale azienda, peraltro, non risultano possessori di alcun tesserino aeroportuale per operare all’interno dello scalo.

 

La ricostruzione contenuta nel comunicato stampa dei consiglieri in questione, che connette artatamente e faziosamente a questa vicenda la correttezza giuridica e sostanziale del lavoro garantita dalle aziende che, invece, operano nell’aeroporto Leonardo da Vinci, appare quindi priva di qualsiasi fondamento e denota un’evidente e irresponsabile strumentalizzazione dei fatti, costruita su presupposti palesemente infondati e senza alcun riscontro oggettivo.

 

 

 

 

 

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