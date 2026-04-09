Al Parco Da Vinci sboccia il divertimento: arriva “GonfiabilidaVinci”

Eventi gratuiti, meet&greet e un villaggio colorato per far vivere alle famiglie una primavera tra gioco e magia

La primavera al Parco Da Vinci si trasforma in un’esperienza pensata su misura per le famiglie, dove il tempo libero diventa anche occasione di condivisione, gioco e scoperta. Da sempre attento alle esigenze dei più piccoli, il Parco rafforza il suo impegno creando spazi e momenti in cui i bambini possano esprimersi liberamente, divertirsi in sicurezza e vivere emozioni autentiche insieme ai genitori. L’obiettivo è quello di offrire non solo un luogo per lo shopping, ma un ambiente accogliente e dinamico dove ogni visita possa essere – al tempo stesso – un ricordo, tra attività all’aria aperta e occasioni di intrattenimento accessibili a tutti.

Dal 25 aprile al 31 maggio arriva quindi “GonfiabilidaVinci”, un colorato villaggio di gonfiabili allestito nell’area parcheggio davanti a Terranova e Arcaplanet. Qui l’atmosfera sarà quella di una piccola festa: risate, colori vivaci, musica di sottofondo e l’energia contagiosa di bimbi che scorrazzano tra scivoli, percorsi e salti. Lo spazio si animerà come un vero e proprio parco giochi “temporaneo”, dove il divertimento si mescolerà alla spensieratezza delle giornate primaverili. I genitori potranno così rilassarsi, godendosi il clima e il relax, mentre i più piccoli si lasceranno coinvolgere in un’esperienza di gioco semplice e sana.

Ad inaugurare il villaggio, il 25 aprile, sarà uno speciale meet&greet gratuito con Bluey e Bingo, le amatissime sorelline protagoniste della celebre serie animata. Bluey, curiosa e piena di energia, e Bingo, delicata e sensibile, incontreranno i bambini e saranno disponibili anche a scattare foto da postare o semplicemente da tenere nel cassetto.

Il divertimento continuerà anche nelle settimane successive con una serie di meet&greet (tutti gratuiti) con i personaggi dei cartoni animati più amati. Gli incontri si terranno la mattina davanti a Doreca e il pomeriggio nei pressi di Okaïdi/Toys, facendo del Parco un luogo magico dove la fantasia prende vita.

10 maggio – Masha e Orso

La vivace Masha, sempre pronta a combinare guai con la sua inesauribile energia, e il paziente Orso accompagneranno i piccoli ospiti in un incontro pieno di risate. Una storia che insegna, con leggerezza, il valore dell’affetto e della pazienza.

31 maggio – Pinocchio e Freeda

Il celebre Pinocchio, simbolo senza tempo di crescita e scoperta, arriverà insieme a Freeda per un momento speciale dedicato ai sogni e all’immaginazione. Un incontro che ricorda ai bimbi quanto sia importante credere in se stessi.

14 giugno – Peppa Pig e George

Dal mondo colorato della serie arrivano Peppa Pig e il suo fratellino George Pig. Tra pozzanghere immaginarie e risate contagiose, i due personaggi coinvolgeranno i bambini in un’esperienza tenera e divertente, perfetta per tutta la famiglia.

28 giugno – Angry Birds

Chi non conosce i simpatici volatili arrabbiati? Gli iconici protagonisti di Angry Birds arrivano al Parco per un incontro dove energia e spirito di squadra saranno i veri protagonisti.

A tastare il terreno e aprire i giochi però sarà il 12 aprile un meet&greet “dipinto di blu”: direttamente dal loro villaggio incantato arrivano infatti Grande Puffo, saggio e guida del gruppo, e Puffetta, dolce e coraggiosa. Insieme porteranno un pizzico di magia, raccontando ai più piccoli l’importanza dell’amicizia e della collaborazione.

Con queste iniziative, il Parco Da Vinci conferma la sua attenzione verso le famiglie, offrendo esperienze accessibili, coinvolgenti e pensate per creare momenti speciali. Tra una passeggiata all’aria aperta, una pausa shopping e puro divertimento, il Da Vinci si trasforma in un’occasione per stare insieme e vivere il tempo libero con leggerezza. Non solo un Parco commerciale.

Le manifestazioni sono da considerare annullate in caso di maltempo.

Ingresso ai meet&greet: gratuito

L’accesso al villaggio è a pagamento (€5,00 per 30 minuti) ed è disponibile il venerdì dalle 16:00 alle 20:00, mentre sabato, domenica e festivi dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 20:00