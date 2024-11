Fiumicino protagonista delle nuove fiction Rai e Mediaset

Da Alessandro De Nitto, Direttore della Commissione Cinematografica di Fiumicino, la scelta delle location più appropriate

Ci sarà molto di Fiumicino e delle sue diverse località nelle nuove fiction targate Rai e Mediaset, che andranno in onda a breve sulle due emittenti televisive nazionali.

Grazie alla collaborazione instaurata con la Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, il territorio locale sarà protagonista della seconda serie de “Il Patriarca”, di Claudio Amendola, e della fiction “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso 2” interpretato dal poliedrico Massimiliano Gallo.

Il Direttore della Commissione Cinematografica di Fiumicino, Alessandro De Nitto, ha fornito, in particolare al regista Claudio Amendola e alla società di produzione Cam Film S.r.l., tutta l’assistenza e la collaborazione necessaria nella scelta delle location più appropriate a raccontare le vicende di Nemo Bandiera e degli intrighi che ruotano intorno al protagonista, imprenditore spietato sentimentalmente fragile e vulnerabile per un principio di Alzheimer.

Nella fiction, in onda dal prossimo venerdì 15 novembre su Canale 5, si potrà, infatti, ritrovare molto di Fiumicino, a partire dalla zona del Porto Canale, del molo sud e di Piazzale Molinari, fino ad arrivare a Fregene con alcuni stabilimenti balneari, arterie principali ed abitazioni private, che si potranno facilmente riconoscere nelle diverse scene della serie tv.

La Commissione Cinematografica, per la fiction Mediaset, ha anche fornito supporto alla produzione attraverso la partecipazione di diverse comparse e figurazioni speciali di Fiumicino, che hanno lavorato per diversi giorni per la realizzazione di alcune importanti scene d’azione e corali, a fianco degli attori protagonisti, insieme con Amendola. Il cast della serie ha tra i personaggi di spicco: Antonia Liskova, Neva Leoni, Primo Reggiani, Giulia Bevilacqua, Federico Dordei e Raniero Monaco Di Lapio.

Anche la fiction targata Rai Uno, giunta alla seconda stagione, “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso” avrà Fiumicino come sfondo di alcuni importanti ciak. Andrà in onda a partire dal prossimo 24 novembre la serie tv che racconta le vicende di un avvocato napoletano a volte confusionario, le cui storie sono tratte dalla saga di Diego De Silva. La regia è a cura di Luca Miniero e segna una collaborazione tra Rai Fiction e la società di produzione Viola Film.

Per la fiction, con protagonista Massimiliano Gallo, il Direttore della Commissione Cinematografica, Alessandro De Nitto, ha collaborato nell’organizzazione delle location più idonee tra centro storico di Fiumicino e i cantieri navali siti in Via Monte Cadria, a ridosso del Fiume Tevere. Tali luoghi sono stati scelti come ambientazioni di alcune delle scene con protagonista l’originale legale, insieme con Michele Placido, Lina Sastri, Francesco Di Leva e Ana Caterina Murariu.

La Commissione Cinematografica di Fiumicino sta ora lavorando alla ricerca di location per delle nuove serie tv e di film che saranno girati nella prossima stagione invernale, impegnandosi costantemente nella promozione del territorio e di tutte le sue realtà turistiche ed ambientali.

Per la realizzazione di tali prodotti televisivi la Commissione Cinematografica, insieme con le produzioni, ringraziano l’Amministrazione Comunale, l’Assessore Raffaello Biselli e tutti gli uffici Suap e Polizia Locale per la collaborazione fornita per le riprese.