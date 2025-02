“Fermarsi in tempo”, presentato nell’Aula Consiliare il libro autobiografico di Pasquale Pes

Il libro racconta l’uomo, l’imprenditore e il dirigente sportivo

di Fernanda De Nitto

La storia di uno sport, in particolare il calcio, che non esiste più ma che ha fatto soffrire, sognare e gioire intere generazioni di tifosi e appassionati. La presentazione del libro di Pasquale Pes “Fermarsi in tempo” è stata l’occasione per riunire, presso la sala consiliare del Comune di Fiumicino, i grandi protagonisti della Roma degli anni ’80 tra cui Sebino Nela, Odoacre Chierico, Alberto Faccini, Antonio Tempestilli, Massimiliano Cappioli, Antonio Di Carlo, Alfonso Morrone, Presidente di Adicosp e Fids, insieme con Ettore Viola, figlio di Dino, presidente del secondo scudetto della squadra della capitale.

La presentazione del libro è stata curata Guido D’Ubaldo, figura storica del Corriere dello Sport, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, che proprio con la Roma di Dino Viola ha iniziato la sua carriera nella comunicazione.

Presso una gremita sala consiliare il Sindaco Mario Baccini, insieme con il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e l’Assessore alla Cultura e Sport, Federica Poggio, hanno accolto l’autore del libro Pasquale Pes, nato a Fiumicino nell’immediato dopo guerra, partito da zero fino ad affermarsi nei settori dell’edilizia e delle infrastrutture in Libia, per poi, rientrato in Italia, inserirsi nel Consiglio di Amministrazione della Roma, divenendo così l’uomo di fiducia del presidente Viola e successivamente di Luciano Gaucci. Con Gaucci, conosciuto da Presidente dell’A.S. Roma, ha condiviso anche la felice esperienza al Perugia e le vittorie nell’ippica con il cavallo Tony Bin nel Gran Prix de l’Arc de Triomphe a Parigi.

Il libro autobiografico “Fermarsi in tempo” racconta l’uomo, l’imprenditore e il dirigente sportivo che è stato a fianco del “presidentissimo” Dino Viola con cui i giallorossi vinsero uno storico scudetto e approdarono alla finale di Coppa dei Campioni.

Tra avventure anche africane e conoscenze importanti, da Gheddafi a Andreotti, Pes ha attraversato mezzo secolo di storia italiana, partendo da umili origini, nel suo “flumen micinum”, arrivando ad essere uno degli uomini più potenti della nazione. Oggi Pes è ancora impegnato a rinnovare i ristoranti a Malindi e in progetti importanti di solidarietà, per offrire ai ragazzi dei quartieri più poveri della cittadina keniana opportunità di riscatto attraverso l’accademia del calcio del “Real Malindi”.

Durante la presentazione sono stati diversi gli interventi degli ex giocatori della Roma che hanno rivolto parole di affetto per l’autore del libro, il quale è da tutti ricordato per la sua solarità, professionalità e il suo modo di fare sempre garbato ed attento. Anche il campionissimo Bruno Conti non è voluto mancare all’evento, con una telefonata a sorpresa, per salutare Pes, il Sindaco Baccini e tutti i presenti.

“Nel suo libro, Pasquale Pes, figlio del nostro territorio, ha saputo raccontare in modo emozionante e sincero uno spaccato della sua vita, ricca di esperienze che lo hanno formato come uomo e come dirigente sportivo – ha commentato il Sindaco Baccini – La sua narrazione è un viaggio che ci permette di comprendere le vicissitudini di chi ha vissuto in prima persona le difficoltà e le soddisfazioni legate al mondo dello sport e alle sue passioni, e soprattutto di chi ha saputo ‘fermarsi in tempo’ per vivere ancora più intensamente. Condividere questo momento con delle leggende del calcio italiano, è per la nostra città motivo di grande gioia. Ognuno di loro ha contribuito a scrivere la storia della cultura sportiva italiana, regalando a tutti momenti indimenticabili”.