Elisa Li Volsi, dell’I.C. Cristoforo Colombo, vincitrice del concorso “Legalità e cultura dell’etica”

Catia Fierli, Presidente del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti: “Siamo felicissimi per il risultato raggiunto dalla studentessa di Fiumicino

I Distretti Italiani del Rotary International hanno bandito il XIV concorso nazionale dell’Associazione “Legalità e cultura dell’etica”, avente lo scopo di favorire nella società e soprattutto nei giovani, azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi della legalità.

Tema dell’anno scolastico 2024/2025 è stato: “Il culto della forza e dell’aggressività è in preoccupante aumento tra i giovani: la società, la scuola e la famiglia sono chiamate a prevenire e affrontare il problema, contrastando la violenza giovanile anche attraverso la valorizzazione delle differenze di genere”.

A seguito dell’adesione al concorso in qualità di club padrino, da parte del Rotary Fiumicino Portus Augusti, il Presidente per l’A.R. 2024/2025 Catia Fierli, insieme con la socia Fernanda De Nitto si sono adoperate per coinvolgere studentesse e studenti del territorio.

A partecipare con entusiasmo e collaborazione è stato, in particolare, l’I.C. Cristoforo Colombo con la scuola secondaria di primo grado di Via dell’Ippocampo. Grazie al fattivo coordinamento della dirigenza e di tutti i docenti della media di Fiumicino, il Club ha organizzato un incontro propedeutico con tutte le classi terze dell’istituto, alle quali sono stati forniti i concetti di base relativi al rispetto della persona e il contrasto alla violenza. Tutte le studentesse e gli studenti hanno partecipato con particolare attenzione, interagendo con i relatori relativamente alla tematica del concorso.

Successivamente tutte le sezioni hanno voluto partecipare al concorso, presentando dei lodevoli lavori, che includevano elaborazioni grafiche, video, manifesti, testi scritti e componimenti vari, aventi toccanti riferimenti alla violenza di genere e all’uguaglianza.

Il concorso nazionale ha visto la partecipazione di centinaia di studenti, provenienti da tutta Italia, dove con orgoglio e soddisfazione da parte del Club, a trionfare è stata la studentessa della classe III B dell’I.C. Cristoforo Colombo, Elisa Li Volsi, con un lavoro grafico particolarmente toccante ed elaborato. La scorsa settimana le premiazioni ufficiali, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, alla presenza del Governatore 2024-2025 del Distretto 2080 del Rotary International Fabio Arcese.

“Siamo felicissimi per il risultato raggiunto dalla studentessa di Fiumicino Elisa Li Volsi, vincitrice del concorso. Un ringraziamento alla Dirigente Dott.ssa Letizia Fissi, a tutte le docenti che si sono egregiamente adoperate nel coinvolgere gli studenti nel progetto di Legalità e Cultura dell’Etica – ha affermato la Presidente del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti, Catia Fierli, che aggiunge – Nel contempo tutto il club desidera ringraziare la dott.ssa Patrizia Cardone, Presidente dell’Associazione Legalità e Cultura dell’Etica e la referente Lazio dott.ssa Maria Ferrante. Il più grande plauso è poi dedicato a tutti gli studenti del territorio di Fiumicino che costantemente sono impegnati con risultati eccellenti in progetti ed attività di sensibilizzazione e formazione” ha concluso Catia Fierli