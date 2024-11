Cultura e solidarietà: grande successo per gli eventi organizzati dal “Rotary Club Fiumicino Portus Augusti”

157 kg di alimenti raccolti presso Eurospin di Fiumicino per la Colletta Alimentare promossa a livello nazionale

Il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti in questi giorni è stato promotore di diverse iniziative dedicate alla cultura ed alla solidarietà.

Infatti, il Presidente, A.R. 2024/2025, Catia Fierli, insieme con il socio membro commissione effettivo Sergio Mingrone, sua moglie Maria Grazia Imbimbo e il Past President Marcello Tamiano, hanno partecipato ed aderito come Club alla Colletta Alimentare promossa a livello nazionale dal Banco Alimentare. Durante la mattinata dedicata alla raccolta di generi alimentari, realizzata in collaborazione con lo staff di Banco Alimentare area Roma Torrevecchia e Comune di Fiumicino, i soci hanno ottenuto un considerevole risultato in termini di donazioni. In circa tre ore di presenza presso il punto vendite Eurospin di Fiumicino sono stati raccolti 157 chilogrammi di alimenti, pari a venticinque cartoni, che sono stati immediatamente destinati alla sede romana del Banco Alimentare. L’iniziativa solidale ha permesso ai soci del Club di trasmettere un forte messaggio di service, dove il cuore generoso di tante persone è stato testimonianza di un impegno concreto a servizio della comunità.

Il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti ha altresì promosso, nel corso della prima conviviale con il Presidente, A.R. 2024/2025, Catia Fierli, l’iniziativa “La magia dell’arte”, dedicata alla raccolta fondi per progetti di solidarietà rotariana. Madrina della serata è stata, Maria Antonia Spartà, Vice Questore della Polizia di Stato della Questura di Roma. La sua presenza ha donato il giusto lustro all’evento, per i suoi meriti di sostenitrice e divulgatrice delle tematiche legate all’etica e alla solidarietà sociale, oltre che per il suo poderoso impegno in materia di prevenzione sanitaria, attraverso l’Associazione ALTA. All’iniziativa ha partecipato anche il Presidente della Commissione distrettuale Edoardo Roberto per il progetto “Community Action for Fresh Water”, iniziativa di punta della partnership del Rotary con il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, nato per tutelare e sostenere gli ecosistemi d’acqua dolce.

La serata è poi proseguita con due originali momenti culturali; in primis con la partecipazione dell’artista Monica Melani, esperta in dinamiche fisiche e metafisiche del processo creativo, attraverso il metodo, “melAjna”, della pittura energetica. Attraverso questo intendere originale dell’arte l’artista aiuta a ritrovare l’armonia psicofisica, in grado di stimolare il naturale processo di trasformazione e crescita. Le socie e i soci del Club, insieme con i graditi ospiti ed i familiari, hanno condiviso questa unica interpretazione dell’arte, intesa come pittura energetica, realizzando delle singolari opere artistiche.

La serata conviviale si è poi conclusa con il concerto de “I questione di prospettiva”, progetto musicale che nasce da Fabio Pratesi, avente un passato orchestrale, e Paola Antonelli, autrice di testi da narrare attraverso la musica, una cosiddetta “cantastorie”.

Le iniziative del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti proseguiranno per tutta la stagione invernale, con in programma l’importante momento conviviale e di condivisione previsto per il prossimo 14 dicembre con “La magia degli auguri di Natale”, serata di gala dedicata alla raccolta fondi per il progetto “End Polio Now”, impegnato da oltre 35 anni nella eradicazione della polio, al fine di liberare il mondo da questa drammatica malattia.