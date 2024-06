Cinema: a Fregene e Maccarese le riprese del film di Valerio Mastandrea “Nonostante”

Tra i luoghi delle riprese della pellicola la zona del Villaggio dei Pescatori e il borgo rurale





di Fernanda De Nitto



Sono iniziate da pochi giorni, sul litorale di Fiumicino, le riprese del film “Nonostante”, opera seconda del regista e attore Valerio Mastandrea.



Tra i luoghi delle riprese della pellicola le località marinare di Fregene e Maccarese, in particolare la zona del Villaggio dei Pescatori e il borgo rurale. Nella scelta delle location migliori, ha collaborato la Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, in particolare il direttore Alessandro De Nitto, che si occupato di assistere la produzione cinematografica HT Film nell’organizzazione dei set sul litorale.



Nel film “Nonostante” il regista romano Mastrandrea ha un duplice ruolo, in quanto è egli stesso anche uno dei protagonisti della sceneggiatura, che per adesso rimane top secret.



La Commissione Cinematografica di Fiumicino ha collaborato altresì, proprio con il regista, per tutti gli aspetti tecnici e logistici riguardanti i luoghi scelti come set per le varie scene.



Valerio Mastandrea con il film “Nonostante” torna dietro la macchina da presa, dopo l’esordio alla regia del 2018 con “Ride”, mentre sarà impegnato sul grande schermo con ben tre film: “Adagio” di Stefano Sollima, presentato in concorso alla Festival del Cinema di Venezia, nell’opera prima di Paola Cortellesi “C’è ancora domani”, che ha aperto la Festa del Cinema di Roma e “Diabolik chi sei?”, film conclusivo della trilogia dei Manetti Bros sul celebre ladro mascherato dei fumetti, dove veste egregiamente i panni dell’ispettore Ginko.



Il Direttore della Commissione Cinematografica di Fiumicino, Alessandro De Nitto, è in contatto con diverse società di produzione, per nuove pellicole da girare nel territorio, al fine di fornire assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive, con lo scopo di promuovere e rafforzare l’attrattività territoriale, soprattutto a livello turistico, per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell’audiovisivo.