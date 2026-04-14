AMORE Do Eat Better atterra a Fiumicino

Nel Terminal 3 debutta il nuovo concept firmato Avolta: ristorazione veloce e cucina italiana di qualità tra innovazione digitale e tradizione

di Fernanda De Nitto

E’ stato inaugurato presso il Terminal 3 dell’Aeroporto di Fiumicino, AMORE Do Eat Better, il concept di Avolta, leader globale nel settore del travel retail e del food & beverage di cui è proprietario Autogrill, che combina il servizio bar e snack, per tutti i passeggeri che necessitano di una sosta veloce, in attesa della partenza dell’areo, con un’offerta culinaria che include il servizio al tavolo e il self-ordering.

La struttura presenta le caratteristiche architettoniche tipiche italiane, particolarmente riconducibili alle decorazioni siciliane ricche di colori vivaci. La nuova location è stata pensata per rispondere alle esigenze dei passeggeri durante l’intera giornata, coniugando comodità e rapidità con una vasta scelta di proposte ristorative. Nella struttura è presente il servizio bar con snack dolci e salati, ma anche un’area destinata al casual dining con servizio al tavolo e ordinazione digitale in autonomia. Infatti, i clienti possono consultare il menù e trasmettere l’ordine direttamente in cucina, dal proprio smartphone, tramite QR code.

AMORE atterra presso il Leonardo Da Vinci di Fiumicino dopo le presenze negli scali internazionali di Dusserdolf e Atene e sulle autostrade italiane di Montepulciano Est, Badia al Pino Ovest e Po Brennero e le prime aperture negli aeroporti di Bologna, Brindisi e Verona.

La struttura è stata lanciata per la prima volta nel 2022 proprio sull’autostrada Montepulciano Est, fondando il suo format sulla cultura gastronomica italiana, con un’offerta strutturata per unire qualità, accessibilità e varietà. Il concept propone, infatti, una vasta selezione di piatti, ed in particolare per lo scalo di Fiumicino sono inclusi menù creati ad hoc per l’ambiente aeroportuale, dal servizio colazione agli snack da bar, fino alle proposte per l’aperitivo, insieme ad una selezione di piatti tipici italiani, tra cui la carbonara, la gricia e il maritozzo. Il servizio punta a ridurre i tempi di attesa e favorire un’esperienza di ristorazione efficiente e gradevole, segnando un ulteriore passo avanti nella strategia di sviluppo del concept all’interno degli scali internazionali.

“La nuova apertura di AMORE riflette il continuo sviluppo di questo concept nel canale aeroportuale e la nostra più ampia presenza negli scali italiani – commenta Luca D’Alba, General Manager Italy F&B di Avolta – Roma Fiumicino è una tappa fondamentale e questa apertura ci permette di ampliare ulteriormente la gamma di opzioni a disposizione dei viaggiatori. Ringraziamo inoltre Aeroporti di Roma, con cui continuiamo a collaborare strettamente per sviluppare un’offerta che risponda alle mutevoli esigenze dei passeggeri.”

“L’apertura di AMORE si integra pienamente nella visione di ADR che identifica nella qualità dell’offerta gastronomica un elemento distintivo dell’esperienza aeroportuale. Un format che racconta e valorizza la tradizione della cucina italiana attraverso un’offerta di prodotti e sapori locali e nazionali, reinterpretata lungo tutto l’arco della giornata, capace di trasformare il tempo in aeroporto nell’ultimo, autentico, ricordo enogastronomico del viaggio, in particolare per i turisti” ha dichiarato Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma, durante l’evento di inaugurazione ed apertura della nuova struttura.