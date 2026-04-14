Ambiente, 130 studenti in azione per le spiagge di Fiumicino

Una mattinata di pulizia diventa esempio nazionale: scuola e istituzioni unite per cambiare rotta

Circa 130 tra studenti e docenti sono scesi in campo questa mattina per una pulizia della spiaggia libera, dinanzi a viale della Pesca, a Fiumicino.

L’iniziativa, promossa da Fiumicino Ambiente, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente ed alla corretta gestione dei rifiuti.

Protagonisti dell’evento gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Lido del Faro che, per tutta la mattinata, anche grazie a un servizio navetta dedicato, hanno ripulito l’arenile da rifiuti, detriti, plastiche, canne, arrivati con le mareggiate o lasciato da incivili.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali dell’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa, presente anche il consigliere comunale Federica Cerulli, e con un momento di approfondimento sulla raccolta differenziata, curato da comunicatrici esperte, che hanno illustrato in modo semplice e coinvolgente l’importanza di una corretta separazione dei rifiuti e il suo impatto sull’ambiente.

A seguire, i partecipanti sono stati coinvolti nell’attività di pulizia della spiaggia, muniti di appositi kit forniti dagli organizzatori, comprensivi di pettorine e cappellini personalizzati, guanti, sacchi e pinze per la raccolta in sicurezza dei rifiuti.

“L’evento è stata un’importante occasione di educazione ambientale sul campo, capace di unire formazione e azione – ha dichiarato Costa – rafforzando nei più giovani la consapevolezza del valore del territorio e dell’impegno quotidiano necessario per tutelarlo. Ringrazio la Fiumicino Ambiente per l’iniziativa e sono convinto che la formazione possa essere uno strumento decisivo verso la consapevolezza di una generazione più attenta alla sostenibilità e al rispetto dei luoghi comuni”.

Fiumicino Ambiente e l’Amministrazione comunale “rinnovano così il proprio impegno nella promozione di buone pratiche ambientali e nella costruzione di una comunità sempre più attenta e responsabile”.