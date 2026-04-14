Concessioni demaniali marittime, il TAR Lazio annulla il provvedimento: confermati 27 titoli a Fiumicino

Sentenza di rilievo nazionale: accolti i ricorsi di FederBalneari, salve le concessioni fino al 2033 e maggiore stabilità per il settore

Una decisione di grande rilievo per l’intero comparto balneare arriva dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che con sentenza pubblicata oggi ha accolto i ricorso presentato, annullando il provvedimento che dichiarava l’inesistenza di 27 concessioni demaniali marittime con scadenza al 2033.

Si tratta di un risultato di portata nazionale: a Fiumicino risultano oggi 27 titoli confermati su un totale di 110 concessioni, segnando un passaggio fondamentale per la stabilità e la continuità del settore.

“Questo è un grande risultato a livello nazionale e il merito va riconosciuto al lavoro svolto sul territorio – dichiara il Presidente nazionale di FederBalneari Italia, Marco Maurelli – I ricorsi sono stati promossi da noi e rappresentano una battaglia portata avanti con determinazione fin dall’inizio. Desidero dare atto ad Alberto Cecere, Presidente di FederBalneari Fiumicino, che ha perseguito questa azione dai primissimi giorni con grande impegno e visione.”

Maurelli ha inoltre voluto ringraziare i professionisti che hanno seguito il contenzioso: “Un sentito ringraziamento va agli avvocati Fabio Massimo Ventura e Paola Conticiani, che per primi hanno lavorato con competenza e determinazione su questa complessa vicenda.”

A seguito delle sentenze, FederBalneari ha già attivato interlocuzioni con il Comune di Fiumicino per valutare i prossimi passaggi operativi e garantire una gestione ordinata della fase successiva.

In questo contesto, viene riconosciuto anche il ruolo dell’amministrazione comunale: il Comune di Fiumicino sta affrontando un momento complesso per il comparto balneare, continuando comunque a garantire servizi essenziali per i turisti e per il territorio.

“Questa è una buona notizia non solo per i concessionari coinvolti, ma per tutto il sistema – afferma il Presidente di FederBalneari Fiumicino, Alberto Cecere – Queste sentenze permetteranno al comparto una continuità certa del servizio, una visione a lungo termine per come programmare il turismo e una progettualità stabile nel tempo.”

Le sentenze del TAR Lazio riconoscono la validità delle concessioni rilasciate attraverso procedure comparative conformi ai principi di trasparenza e pubblicità, distinguendole dalle proroghe automatiche non compatibili con il diritto europeo, e rappresenta un punto fermo per il futuro del settore.