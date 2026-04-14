Fiumicino, in arrivo 34 licenze per taxi stagionali

Lo garantisce l’assessore ai Trasporti, Angelo Caroccia

di Umberto Serenelli

In settimana la Giunta comunale di Fiumicino dovrebbe approvare il rilascio di licenze taxi “stagionali”. Si tratta di 34 autorizzazioni con cui sarà possibile operare dal primo maggio al 31 ottobre.

“Il nostro obiettivo è quello di rispondere alla crescita della domanda di mobilità che ci arriva soprattutto nei mesi estivi stando alla notevole affluenza di turisti stranieri – spiega l’assessore ai Trasporti, Angelo Caroccia – Grazie alla presenza dell’aeroporto Leonardo da Vinci, Fiumicino rappresenta una porta d’ingresso strategica per il Paese e ha quindi bisogno di servizi adeguati e di spostamenti rapidi soprattutto in direzione delle strutture ricettive presenti sui 24 chilometri di litorale”.

Nel Comune costiero risiedono poco meno di 86mila abitanti che durante l’estate diventano circa 150mila per il grosso richiamo esercitato dalla balneazione e dalle serate di intrattenimento. Ciò comporta una forte richiesta in termini di mobilità collegata al trasporto privato, ecco perché l’amministrazione punta a incrementare il numero delle auto bianche durante la prossima estate con l’intento di garantire una copertura più equilibrata. Inoltre, gli uffici comunali stando lavorando per potenziare le attuali licenze ritenute insufficienti dagli addetti ai lavori.

“Entro la prossima estate è prevista la pubblicazione di un ulteriore bando per 35 nuove licenze ‘permanenti’ di taxi e fino a 150 autorizzazioni Ncc, che andranno ad aggiungersi alle 34 rilasciate a suo tempo ai tassisti e alle 60 di noleggio attualmente attive – aggiunge Caroccia – Con questa novità abbiamo stimato circa 400 nuovi posti di lavoro e soprattutto riusciamo a fornire una risposta alle incessanti richieste della categoria”.

Per quanto invece riguarda il sistema tariffario è già scattata la fase sperimentale che introdurrà prezzi predeterminati su alcune tratte strategiche con la partenza dallo scalo romano verso la Capitale e i collegamenti con la stazione di Maccarese, Palidoro, l’Ospedale Bambino Gesù e l’Aurelia Hospital.

“È nostra intenzione – conclude l’Assessore – continuare a lavorare per migliorare la qualità dei servizi in base alle esigenze del territorio su cui non dobbiamo dimenticare che insiste uno scalo internazionale. Ecco perché siamo stati molto attenti al sistema tariffario, inserendo delle agevolazioni come lo ‘sconto’ del 20% per categorie come disabili, over 70, donne sole o con minori in orario notturno, oltre a tariffe dedicate per ospedali, eventi notturni e giornate di blocco del traffico”.