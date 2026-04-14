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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 14 Aprile 2026

Fiumicino, la città ridotta a pattumiera

La denuncia di un cittadino: rifiuti ovunque, degrado diffuso e appello al Comune per interventi urgenti

 

 

Gentile Redazione, utilizzo la vostra disponibilità per denunciare una ormai ovvietà: il territorio di Fiumicino è diventato una pattumiera a cielo aperto.

 

Nella foto troviamo dei sacchi abbandonati con un bellissimo bollino rosso come decorazione. E poi che succede? Li abbiamo resi più carini mentre rimangono lì per settimane. Immagino il cruccio dell’incivile che li ha lasciati, non ci dormirà la notte!

 

Nel frattempo noi paghiamo delle tasse spropositate, stiamo attenti a differenziare i rifiuti per poi vivere nella spazzatura degli altri!

 

Ogni singolo angolo è buono per lasciare sacchi di immondizia o qualunque cosa gli venga in mente di lasciare: stendini, microonde, mobili, bottiglie, scope etc. Anche in mezzo al lungomare pedonale.

 

L’amministrazione comunale vuole fare qualcosa a riguardo? Tipo punire severamente chi effettua questi gesti deplorevoli? La gente butta le cose a terra anche avendo i cestini da passeggio ad un metro da loro, per non parlare di tutti gli escrementi dei cani che non si degnano di raccogliere, vomitevole!

 

Dopo un weekend di sole le spiagge vengono lasciate in uno stato pietoso invase da rifiuti. Bosogna intervenire subito! Per la stagione estiva la città sarà piena di turisti, pensate che immagine hanno della porta d’Italia.

 

Lettera inviata da: Alessandro C.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

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Rifiuti
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