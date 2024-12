“Zenzero Coffee & Wine” una nuova realtà all’insegna del gusto e della tradizione

A parlarci di questa nuova attività, dedicata al mondo della ristorazione, il titolare Gioele Pedretti

di Fernanda De Nitto

E’ stato inaugurato da pochi giorni a Fiumicino “Zenzero Coffee & Wine”, un locale che coniuga la tradizione culinaria con una visione innovativa della cucina, proponendo alla clientela una vasta scelta di qualità tra caffetteria, aperitivi, cocktail e pinse romane.

La struttura si trova a Fiumicino, nel cuore del quartiere “Pesce Luna”, in Via del Mitili, 41, ed è aperta tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00.

A parlarci di questa nuova attività, dedicata al mondo della ristorazione, il titolare Gioele Pedretti.

Da dove nasce l’idea di creare questo nuovo locale dedicato al food and beverage a Fiumicino?

“La mia voglia di mettermi in gioco nel quartiere dove sono nato e cresciuto mi ha spinto a riaprire questa struttura, che per tanti anni ha avuto le serrande chiuse. La volontà di avviare questa attività costituisce una sfida, volta a rinnovare un prezioso rapporto con il territorio, che ha acquisito una riqualificazione urbanistica di rilievo, dovuta all’importante impegno profuso dal comitato di quartiere per la riapertura e l’operatività del Parco Giancarlo Bozzetto, sia per la nuova presenza della caserma dei Carabinieri, che per l’incremento notevole di strutture ricettive limitrofe all’area. Un’attività nata per offrire ai residenti del quartiere ed ai turisti, presenti nel territorio con numeri sempre maggiori, un servizio di food and beverage che possa accontentare una vasta clientela tra colazioni, pranzi, aperitivi e cene“.

Quali sono le prelibatezze e le sfiziosità che si possono trovare da “Zenzero Coffee & Wine”?

“La filosofia del nostro locale ha come obiettivo quello di offrire una scelta di qualità a tutti i clienti, con alimenti ricercati di prima scelta, doc ed esclusivamente a produzione italiana. Il nostro cuoco Alberto, avente una notevole esperienza nel campo della ristorazione, è pronto ad accogliervi proponendo una valida esperienza gastronomica che coniuga i piaceri del palato con quelli del buon vino. Infatti, tutta la nostra drink list si compone di una scelta ricercata di etichette con vini esclusivamente territoriali e provenienti, nello specifico, dalla Cantina Torre in Pietra. Tra le altre specialità, prodotti dolciari realizzati da pasticcerie del luogo, assolutamente non congelati, il caffè Illy quale simbolo di italianità nel mondo, taglieri di salumi dell’azienda agricola Villani e una raffinata pinza romana con una lievitazione di 72 ore, sapientemente impastata e guarnita con le più ricche specialità”.

Ci sono altre curiosità, tra particolarità culinarie e drink, proposte alla clientela ed eventuali progetti futuri per la nuova attività?

“Rispetto ad auspicabili progetti futuri, mi piacerebbe realizzare, soprattutto la mattina, un buffet proponente colazioni internazionali, al fine di offrire una maggiore ed immediata scelta tra prodotti culinari, gastronomia e bevande, destinata ad una clientela, che sia per ragioni lavorative, che turistiche, non ha spesso molto tempo da dedicare alla colazione. Nel nostro locale si realizzano anche specialità vegetariane e sono presenti, confezionati, prodotti senza glutine e senza lattosio. Tra i prodotti più ricercati anche diversi gin, dalle più svariate qualità, wisky e grappe, con una selezione che mi auguro possa accontentare tutta la clientela che ci verrà a trovare presso il nostro locale di Fiumicino”.