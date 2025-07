Unieuro rafforza la sua presenza sul territorio, rilanciando il negozio di Parco Leonardo

Un’importante novità per l’insegna leader nella distribuzione di elettronica ed elettrodomestici

Unieuro, leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, oggi rinnova il negozio di Fiumicino Parco Leonardo, ora in una nuova sede ancora più moderna e funzionale.

Il punto vendita Unieuro riapre al pubblico in una nuova location all’interno dello stesso centro commerciale The Wow Side Shopping Center, in via Bramante 31/65.

Il negozio si sviluppa su una superficie di 1.000 metri quadrati e si presenta completamente rinnovato, con un layout più moderno e innovativo, pensato per valorizzare al massimo l’offerta tecnologica e rendere l’esperienza d’acquisto ancora più coinvolgente ed efficace.

Per festeggiare il nuovo punto vendita, Unieuro ha previsto un volantino Sottocosto dedicato, valido dall’11 al 17 luglio, con offerte imperdibili su tutte le categorie merceologiche.

Con questa iniziativa, Unieuro conferma il proprio impegno nella crescita e nell’innovazione continua, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e migliorare costantemente la qualità del servizio offerto ai propri clienti.