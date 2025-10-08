Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 8 Ottobre 2025

Un viaggio nell’universo invisibile

La conferenza di Giuseppe Conzo a Ladispoli entusiasma il pubblico e rafforza il legame tra scienza e comunità locale

 

Grande partecipazione e vivo interesse hanno accompagnato la conferenza dedicata alle onde gravitazionali, svoltasi presso la Biblioteca “Peppino Impastato” di Ladispoli. L’evento, organizzato in collaborazione tra l’Auser di Cerveteri-Ladispoli e il Gruppo Astrofili Palidoro, ha offerto al pubblico un’occasione unica per avvicinarsi a uno dei temi più affascinanti e rivoluzionari dell’astrofisica moderna.

 

Durante l’incontro, il relatore Giuseppe Conzo ha guidato i presenti in un vero e proprio viaggio attraverso l’universo invisibile, spiegando in modo chiaro e coinvolgente la natura delle onde gravitazionali, le scoperte più recenti e le loro straordinarie implicazioni per la comprensione del cosmo.

 

Il pubblico, numeroso e attento, ha seguito con grande interesse ogni passaggio della presentazione, dimostrando come la curiosità scientifica e il desiderio di conoscenza siano ancora fortemente vivi nella comunità locale.

 

Al termine dell’incontro, l’Auser di Cerveteri-Ladispoli ha espresso il proprio ringraziamento al Gruppo Astrofili Palidoro per l’impegno costante nella divulgazione scientifica e per le preziose occasioni di incontro e approfondimento che da anni arricchiscono il territorio.

 

Un appuntamento che ha unito scienza, cultura e passione per l’universo, confermando ancora una volta il valore della collaborazione tra associazioni e realtà culturali del territorio.

 

 

