Rotary Club Fiumicino Portus Augusti, la magia degli auguri di Natale

La Presidente Catia Fierli ha accolto con grande emozione e onore gli ospiti intervenuti per la serata

Il 14 dicembre si è svolto l’evento, la Magia degli auguri di Natale, organizzato dal Rotary Club Fiumicino Portus Augusti, presso l’Hotel Isola Sacra Airport.

La Presidente Catia Fierli a. r. 2024/25 ha accolto con grande emozione e onore gli ospiti intervenuti per la serata: i PDG Guido Franceschetti e Daniela Tranquilli del Distretto 2080, il Segretario Generale del Comune di Fiumicino Giuseppe Salvatore Alemanno, l’Assessore alle Attività Produttive e Turismo del X Municipio Antonio Caliendo, Maria Bramini ed Enrico Visani ed i giornalisti Silvia Tocci e Nino Villani di Ostia TV.

Nel saluto iniziale, rivolto a tutti gli ospiti intervenuti, la Presidente ha rappresentato una breve narrazione delle attività svolte nel primo semestre e ribadito che il club ha una storia giovane ma già ricca di impegno per il servizio umanitario, l’amicizia e l’integrità.Nel nuovo anno, anche con gli altri club del Distretto 2080, il club lavorerà insieme per continuare questa tradizione e per affrontare nuove sfide.

Gli ospiti intervenuti per i saluti hanno manifestato interesse per le attività della programmatica, apprezzando quanto già realizzato anche per l’organizzazione della serata e manifestando l’intenzione di collaborare ai nuovi progetti futuri sul territorio, per la parte di loro competenza anche con le Istituzioni scolastiche e sanitarie.

L’accoglienza dei soci e delle socie del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti nei confronti dei numerosi ospiti, amici e parenti intervenuti alla serata, è stata molto calorosa e all’insegna dei valori rotariani. I tavoli, contraddistinti con i nomi delle costellazioni, hanno brillato animandosi di allegria e solidarietà, grazie al segretario Roberto Cepparotti che ha presentato anche una straordinaria iniziativa per la raccolta dei giocattoli nuovi da consegnare ai piccoli ricoverati all’ospedale Bambin Gesù prima del Natale.

L’animazione dell’attrice Paola Lorenzoni che ha selezionato e recitato delle splendide poesie di autori contemporanei e del ‘900 ha riscosso un grande successo. Ciascun ospite ha potuto dedicarne una, creando un’atmosfera davvero speciale. Atmosfera magica anche per la musica del Maestro Nicola Buffa che si è esibito con i Mediterranean Jazz Quartet allietando la serata con splendide interpretazioni di un ricco repertorio jazz e brani natalizi.

Durante la serata vi è stato poi un momento dedicato alla consegna dell’attestato Polio Plus Society come donatore al socio Sergio Martuscelli, da parte del Past President Marcello Tamiano. A seguire la Presidente Catia Fierli gli ha consegnato l’attestato con il Paul Harris per le sue donazioni e lo stesso Sergio Martuscelli, a sua volta, ha donato un suo Paul Harris alla socia prefetto Elena Emanuel che lo ha ringraziato molto emozionata. Cena, dolci, brindisi e giochi per la raccolta di fondi per i progetti di Club, hanno completato la magnifica serata all’insegna dell’amicizia rotariana.

La Presidente a fine serata ha ringraziato per l’organizzazione il direttore dell’Hotel, Renato Damiani, gli sponsor per i doni del gioco ad estrazione per i progetti del Club, AEMME Studio Hair Beauty di Casalpalocco, il Past President Tamiano Marcello, il socio Sergio Martuscelli, il socio Claudio Grieco e tutti i suoi collaboratori, le socie e i soci presenti per l’aiuto ed il sostegno.