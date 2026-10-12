Rosanna Somma, la filosofia al servizio delle persone: un aiuto per affrontare le sfide della vita

Dall’infanzia all’età adulta, fino al mondo del lavoro: la consulente filosofica accompagna bambini, adolescenti, genitori e professionisti nei momenti di cambiamento, attraverso il dialogo, l’ascolto e la ricerca di nuove consapevolezze

Ci sono momenti nella vita in cui le certezze vengono meno, le domande si moltiplicano e trovare una direzione sembra più difficile. Può accadere durante l’adolescenza, di fronte a una scelta importante, nei rapporti familiari oppure quando il lavoro e le responsabilità quotidiane ci mettono alla prova.

Ma se proprio queste difficoltà rappresentassero un’occasione per conoscersi meglio e guardare alla propria vita con occhi diversi?

È da questa prospettiva che nasce il lavoro della dottoressa Rosanna Somma, consulente filosofica, dottoressa in Filosofia, insegnante e formatrice aziendale, che mette al centro della propria attività la persona, il dialogo e la capacità di ritrovare il senso delle proprie scelte.

La filosofia non è solo teoria: può diventare uno strumento per la vita quotidiana

Quando si parla di filosofia, spesso si pensa ai grandi pensatori del passato, ai libri e a concetti lontani dalla realtà. Eppure, la filosofia può essere anche uno strumento concreto per affrontare dubbi, cambiamenti e momenti di disorientamento. È proprio questo il cuore della consulenza filosofica proposta dalla dottoressa Somma: uno spazio di ascolto e riflessione in cui le persone possono esplorare le proprie domande, comprendere meglio ciò che stanno vivendo e individuare nuove prospettive.

“Ogni crisi nasconde una domanda che attende soltanto di essere formulata nel modo giusto”, è il principio che guida il suo approccio.

Il suo metodo si fonda su due strumenti fondamentali: l’ascolto attivo e la maieutica, l’antica pratica del dialogo socratico. Attraverso domande mirate e un confronto aperto, la consulente filosofica accompagna la persona a far emergere le proprie risposte, senza imporre soluzioni preconfezionate o giudizi. Non si tratta di un percorso sanitario o psicoterapeutico, ma di un’attività di riflessione filosofica orientata alla consapevolezza, alla comprensione di sé e delle proprie scelte.

Dai bambini agli adolescenti: crescere significa anche imparare a conoscersi

Una particolare attenzione è rivolta al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. Grazie anche al suo perfezionamento in Psicologia dell’Infanzia, la dottoressa Somma propone percorsi di dialogo e riflessione adattati alle diverse fasi della crescita. Con i bambini, attraverso racconti, attività ludiche e stimoli narrativi, favorisce l’espressione delle emozioni, delle paure e delle prime grandi domande sulla vita. Con gli adolescenti, il confronto filosofico diventa uno spazio in cui interrogarsi sulla propria identità, sulle relazioni, sul senso di inadeguatezza e sulle scelte che caratterizzano questa delicata fase dell’esistenza. Un’attenzione particolare è dedicata anche ai genitori, spesso chiamati a confrontarsi con dubbi educativi, sensi di colpa, nuove responsabilità e cambiamenti nel rapporto con i figli.

Le sfide dell’età adulta: quando fermarsi a riflettere aiuta a ripartire

Separazioni, cambiamenti professionali, decisioni importanti, difficoltà nelle relazioni o semplicemente la sensazione di trovarsi a un bivio. Sono tante le situazioni in cui un adulto può sentire il bisogno di fermarsi e interrogarsi sulla direzione della propria vita. La consulenza filosofica offre la possibilità di osservare queste esperienze da una prospettiva diversa, riconoscendo i propri valori, mettendo a fuoco le priorità e riflettendo sulle possibilità che si hanno davanti. L’obiettivo non è indicare quale strada scegliere, ma aiutare ciascuno a individuare con maggiore consapevolezza la propria.

La filosofia entra anche nelle aziende: dialogo, leadership e gestione dei conflitti

L’attività della dottoressa Rosanna Somma non si limita ai percorsi individuali e familiari. In qualità di formatrice aziendale, propone anche interventi dedicati alle imprese, ai gruppi di lavoro e alle organizzazioni che attraversano momenti di trasformazione. Conflitti interni, difficoltà di comunicazione, decisioni complesse e cambiamenti organizzativi possono diventare occasioni per sviluppare un confronto più costruttivo. Attraverso percorsi formativi dedicati, la filosofia viene applicata al contesto professionale per promuovere il pensiero critico, una leadership attenta ai valori, il dialogo e una maggiore consapevolezza degli obiettivi condivisi. Perché imparare a riflettere meglio può fare la differenza non soltanto nella vita privata, ma anche nel modo di lavorare insieme.

Rosanna Somma: “Pensare meglio, per vivere meglio e lavorare meglio”

Alla base del lavoro della dottoressa Somma c’è una convinzione: ogni persona possiede risorse, domande e possibilità che possono emergere attraverso un dialogo autentico. La filosofia diventa così un’occasione per riscoprire se stessi, affrontare con maggiore consapevolezza i cambiamenti e dare un significato più profondo alle proprie esperienze.

Il messaggio che accompagna la sua attività racchiude il senso di questo percorso: “Pensare meglio, per vivere meglio e lavorare meglio. La strada è di chi la percorre”.

Per chi desidera conoscere meglio la consulenza filosofica, affrontare un momento di cambiamento personale o valutare un percorso formativo per la propria azienda, è possibile contattare direttamente la dottoressa per un primo colloquio conoscitivo.

Dott.ssa Rosanna Somma

Consulente filosofica – Dottoressa in Filosofia

Formatrice aziendale – Insegnante

Prima infanzia – Tutor terza età

Telefono: 391 4524912

Email: sommarosanna8@gmail.com