Fiumicino, un convegno sul benessere e la tutela degli animali: nasce il Premio Letterario Nazionale “La Penna di Noè”

Martedì 20 ottobre, nell’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino, un incontro dedicato agli aspetti sanitari e giuridici della protezione animale. Durante l’evento sarà presentato ufficialmente il bando della prima edizione del concorso letterario, aperto a racconti brevi, fiabe e poesie

Il benessere degli animali, la loro tutela e il valore della sensibilizzazione attraverso la cultura e la scrittura saranno al centro di un importante appuntamento in programma martedì 20 ottobre 2026, dalle ore 16.00 alle 19.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del Premio Letterario Nazionale “La Penna di Noè”, prevede il convegno dal titolo “Il benessere e la tutela degli animali – Profili sanitari e giuridici”, un’occasione di approfondimento e riflessione su tematiche di grande attualità, che coinvolgono non soltanto la salute e la protezione degli animali, ma anche le responsabilità individuali e collettive nei confronti degli esseri viventi.

L’incontro intende richiamare l’attenzione sull’importanza di una cultura fondata sul rispetto, sulla consapevolezza e sulla tutela degli animali, affrontando una materia che intreccia aspetti sanitari, normativi, etici e sociali.

Il convegno sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente il bando della prima edizione 2026 del Premio Letterario Nazionale “La Penna di Noè”, un nuovo progetto culturale che sceglie la letteratura come strumento di espressione, riflessione e sensibilizzazione.

Attraverso il potere delle parole e della creatività, il premio si propone di offrire uno spazio alla narrazione e alla poesia, valorizzando la capacità della scrittura di trasmettere emozioni, raccontare esperienze e stimolare una maggiore attenzione verso il mondo animale.

La prima edizione del concorso si articolerà in tre sezioni: racconti brevi, fiabe e poesie, offrendo differenti possibilità espressive a quanti desiderano cimentarsi con la scrittura.

In concomitanza con il lancio ufficiale del bando è stato inoltre attivato il sito internet www.lapennadinoe.it, punto di riferimento per tutte le informazioni relative al premio. Attraverso il portale sarà possibile consultare il regolamento completo, conoscere le linee guida per l’invio delle opere e approfondire i dettagli delle tre sezioni previste.

L’appuntamento del 20 ottobre rappresenta dunque un momento significativo, nel quale il confronto sui diritti e sul benessere degli animali si affianca alla nascita di una nuova iniziativa letteraria nazionale. Un incontro tra cultura, sensibilità e impegno civile, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza del rapporto tra esseri umani e animali, affidando anche alla forza della parola scritta il compito di diffondere valori di rispetto e responsabilità.