Fiumicino, carta d’identità elettronica: tre nuove aperture straordinarie degli uffici anagrafici

Sportelli aperti il 17 ottobre a Palidoro e il 18 e 24 ottobre a Fiumicino per consentire la sostituzione dei documenti cartacei. Disponibili 60 posti per ogni giornata, con accesso tramite numero progressivo a partire dalle ore 9

Nuove aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Comune di Fiumicino per agevolare i cittadini nella sostituzione della vecchia carta d’identità cartacea con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). L’amministrazione ha previsto tre giornate dedicate al servizio, con l’obiettivo di facilitare il passaggio al nuovo documento e offrire ulteriori opportunità ai residenti.

Il calendario prevede la prima apertura sabato 17 ottobre presso la sede di Palidoro, seguita da domenica 18 ottobre e sabato 24 ottobre presso la sede di Fiumicino.

In tutte e tre le giornate gli uffici apriranno alle ore 9 e sarà possibile richiedere complessivamente 60 carte d’identità elettroniche per ciascuna apertura. L’accesso agli sportelli sarà regolato attraverso la distribuzione di numeri progressivi, da ritirare direttamente all’ingresso, fino all’esaurimento dei posti disponibili.

L’iniziativa è riservata prioritariamente ai cittadini residenti nel Comune di Fiumicino ancora in possesso della carta d’identità cartacea, che dovrà essere consegnata allo sportello al momento della richiesta del nuovo documento.

Soltanto nel caso in cui dovessero rimanere numeri disponibili sarà consentito anche il rinnovo delle carte d’identità elettroniche già in possesso dei cittadini. Per tutte le altre esigenze continueranno a essere operativi i consueti canali di prenotazione.

Documenti necessari e costi

Per richiedere il rilascio della Carta d’Identità Elettronica sarà necessario presentarsi allo sportello muniti della vecchia carta d’identità cartacea, di una fototessera recente, scattata da non oltre sei mesi e conforme agli standard ICAO, e del codice fiscale.

Il costo previsto per il primo rilascio della CIE è di 21,95 euro, da pagare direttamente allo sportello esclusivamente attraverso strumenti elettronici, utilizzando carta di credito, carta di debito o bancomat.

Carte d’identità cartacee, validità prorogata fino al 31 gennaio 2027

Il Comune ricorda inoltre che, in base a quanto disposto dal decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026, le carte d’identità cartacee non ancora scadute manterranno la propria validità fino al 31 gennaio 2027, nelle more del rilascio della CIE e per le specifiche esigenze di riconoscimento previste dalla normativa.

Tra queste rientrano l’accesso alle prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, le operazioni presso banche, uffici postali e istituti finanziari, il ritiro della pensione e della corrispondenza, oltre alla notificazione degli atti giudiziari e agli altri servizi essenziali individuati dalla legge.

Una disposizione specifica riguarda inoltre i rapporti contrattuali pubblici o privati stipulati entro il 3 agosto 2026, per i quali la carta d’identità cartacea sia stata utilizzata per identificare il contraente. In questi casi, il documento continuerà a mantenere efficacia fino alla scadenza naturale riportata sulla carta, senza necessità di sostituzione ai fini del rapporto contrattuale.

Le tre aperture straordinarie rappresentano dunque un’ulteriore occasione per i residenti di Fiumicino per procedere alla sostituzione del documento cartaceo, usufruendo di giornate dedicate e senza necessità di prenotazione preventiva, nei limiti dei 60 posti disponibili per ciascun appuntamento.