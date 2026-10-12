Subbuteo, Coppa Italia: trionfano Fiamme Azzurre Roma e Andrea Strazza

Oltre 300 persone a Castiglione della Pescaia per la manifestazione FISCT; 120 atleti nell’individuale e 40 squadre in gara

di Dario Nottola

La Coppa Italia FISCT di Subbuteo Tradizionale 2026/2027 parla decisamente romano. Il fine settimana del 10 e 11 ottobre, al Palazzetto dello Sport “Casa Mora” di Castiglione della Pescaia, ha consegnato i due principali trofei della manifestazione alle Fiamme Azzurre Roma e ad Andrea Strazza della Black Rose Roma, al termine di due giornate che hanno portato in Maremma oltre 300 persone tra atleti, accompagnatori, organizzatori e addetti ai lavori.

Il programma, organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo di OPES Italia e con il prezioso supporto del Subbuteo Club Labronico, ha visto circa 120 giocatori prendere parte sabato alla competizione individuale e 40 formazioni affrontarsi domenica nel torneo a squadre. Numeri che hanno accompagnato il ritorno della Coppa Italia a Castiglione della Pescaia a soli cinque mesi dall’edizione disputata nello stesso impianto lo scorso maggio.

Il primo titolo assoluto del fine settimana è arrivato sabato con la vittoria di Andrea Strazza, portacolori della Black Rose Roma. In finale Strazza ha superato per 2-1 Pier Luigi Signoretti, del Subbuteo Club Sombrero di San Miniato, conquistando la Coppa Italia individuale. Sul terzo gradino del podio hanno chiuso Cesare Santanicchia, anch’egli del Sombrero, e Giancarlo Russo del Torino 2009.

La forte impronta romana dell’edizione 2026/2027 si è completata nella giornata di domenica. A conquistare la Coppa Italia a squadre sono state le Fiamme Azzurre Roma, che nella finale hanno battuto 3-1 il Subbuteo Club Ligures di Genova. La formazione vincitrice era composta dal capitano Carmine Napolitano, insieme a Stefano De Francesco, Luca Colangelo, Filippo Mussino, Giosuè Esposito, Andrea Manganello e Antonio Panizzari. Il podio della competizione Master è stato completato dal Subbuteo Club Labronico e dal Subbuteo Club Ascoli.

Due successi, quello di Strazza e delle Fiamme Azzurre, che hanno quindi portato nella Capitale entrambe le Coppe Italia assolute assegnate al “Casa Mora”, caratterizzando in maniera evidente i verdetti di questa edizione autunnale.

“Chiudiamo questa Coppa Italia con grande soddisfazione – ha dichiarato il presidente della FISCT, Pietro Ielapi – sia per la partecipazione registrata nelle due giornate sia per il livello delle competizioni che abbiamo visto sui tavoli del Casa Mora. Circa 120 atleti nell’individuale e 40 squadre nella prova a team raccontano la dimensione raggiunta da questo appuntamento e la vitalità del nostro movimento. A questi numeri si aggiunge un risultato molto significativo sul piano della comunicazione: le dirette delle fasi finali sul nostro canale TikTok hanno superato complessivamente le 170 mila visualizzazioni, permettendoci di portare il Subbuteo Tradizionale ben oltre i confini della sede di gara e di raggiungere un pubblico sempre più ampio”.