Palidoro, via San Carlo: 94 alberi da rimuovere, da martedì 13 ottobre scatta il senso unico alternato

Gli interventi interesseranno pini ed eucalipti in condizioni critiche. Modifiche alla viabilità dalle 7 alle 17

A partire da martedì 13 ottobre 2026, in via San Carlo a Palidoro, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Torre di Palidoro e via Tre Denari, sarà istituito il senso unico alternato per consentire gli interventi di abbattimento di alcune alberature che presentano condizioni di rischio per la sicurezza stradale.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un sopralluogo effettuato dal personale dell’Area Ambiente e Riserva del Comune di Fiumicino, durante il quale sono state accertate le condizioni di 94 alberi, tra pini ed eucalipti, per i quali è stato disposto l’abbattimento.

In particolare, 72 pini sono risultati morti a causa dell’infestazione da Toumeyella parvicornis, mentre tra i 22 eucalipti esaminati, tre sono risultati morti e diciannove presentano condizioni di deperimento irreversibile, tali da comportare un elevato rischio per la sicurezza.

L’intervento riveste particolare urgenza considerata la posizione delle alberature lungo una strada ad alta percorrenza, utilizzata anche dai mezzi di soccorso per raggiungere l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Il senso unico alternato sarà in vigore dal 13 ottobre, dalle 7.00 alle 17.00, per una durata stimata di 30 giorni lavorativi, salvo imprevisti e comunque fino al completamento degli interventi.