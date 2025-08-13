Pro Loco Focene, un anno di impegni ed attività per il territorio

Anna La Pietra: “Il nostro obiettivo è migliorare il territorio e creare una comunità più forte e unita”

di Fernanda De Nitto

Tempo di bilanci per la Pro Loco di Focene “Millevolte Assieme” che proprio nel mese di agosto festeggia il suo primo anno dalla costituzione e dall’avvio delle iniziative sul territorio.

L’Associazione, dedicata a promuovere e valorizzare Fiumicino, con particolare attenzione alla comunità, alla cultura e all’ambiente, è riuscita a realizzare diverse iniziative importanti per la località e tutto il comune, coinvolgendo cittadini ed interessati in progetti specifici riguardanti il sociale, la promozione storica e culturale delle Città, mediante eventi artistici ed aggregativi e assistenziali. A raccontarci quanto realizzato fino ad oggi dalla Pro Loco l’instancabile Presidente Anna La Pietra.

“Una prima iniziativa a cui teniamo particolarmente nasce proprio dalla volontà di essere vicini ai bisogni e alle necessità della cittadinanza, infatti come Pro Loco siamo i promotori di un centro di raccolta dati volto a supportare tutti coloro che hanno difficoltà nell’espletamento di pratiche burocratiche e procedure amministrative“.

“L’iniziativa – spiega la Presidente – è svolta con la collaborazione del Patronato e con la convenzione del Caf, utile per il disbrigo dei diversi iter, ad esempio, necessari per Isee, 730, modelli Inps, invalidità o pensioni. Dalla costituzione del centro sono numerose le persone del territorio che hanno usufruito dei servizi offerti presso la sede di Via dei Polpi, trovando risposte idonee alle loro esigenze burocratiche”.

“Altra importante attività che ci preme raccontare – aggiunge – riguarda la collaborazione instaurata con il Banco Alimentare di Roma, il quale ci permette di aiutare e sostenere oltre novanta famiglie, mediante la donazione di pacchi alimentari distribuiti una volta al mese grazie alla proficua collaborazione di tutti i volontari dell’Associazione. Il programma di condivisione alimentare della Pro Loco di Focene nasce dal desiderio di creare una comunità più forte e solidale, sostenendo un valido progetto di condivisione responsabile”.

“Tra le prime iniziative promosse sul territorio, circa un anno fa, vi è stata la ‘Festa di fine Estate’, nata proprio come presentazione ufficiale dell’Associazione al territorio, la quale ha riscosso un notevole successo in termini di partecipazione ed adesione. A seguire, durante il periodo delle festività natalizie, abbiamo organizzato, presso il Parco Azzurra di Focene, un weekend di festa e solidarietà per tutti con stand gastronomici, spettacoli per bambini, mercatini ed iniziative solidali, svolte in collaborazione con le associazioni Il Colibrì, Il Cuore di Cristiano e Mons. Azeglio Manzetti. Nel parco abbiamo anche allestito un albero di Natale luminoso, simbolo di vicinanza e sensibilità, che ha fatto da coreografia anche per l’iniziativa organizzata per l’Epifania con dolci, animazioni, giochi e divertimento per grandi e piccini”.

“In occasione della festa di Sant’Antonio Abate – prosegue – è stata programmata una giornata speciale con una passeggiata a cavallo tra Focene e Fiumicino, la toccante benedizione degli animali, giri sui pony per i più piccoli e stand gastronomici. Nonostante la giornata tipicamente invernale è stata numerosa la presenza di famiglie del territorio che hanno condiviso un evento fatto di tradizione e cultura popolare. Non poteva mancare poi la solidarietà con l’organizzazione della manifestazione Cuori solitari che ha previsto, in collaborazione con l’Avis comunale di Roma, una mattinata di raccolta sangue presso la scuola Colombo di Focene, che ha ottenuto ottimi risultati. Poi con l’arrivo della primavera è stata prevista l’organizzazione di una festa, nei primi giorni di aprile, con laboratori creativi, mercatini, stand gastronomici e la partecipazione dell’associazionismo locale in un evento speciale di solidarietà e condivisione”.

“Mentre a maggio il nostro impegno si è rivolto allo sport – sottolinea – con l’iniziativa Joy of Moving – Giochi in movimento, dove con la collaborazione di diversi istruttori sportivi si è voluto lanciare un importante messaggio su quanto le attività sportive siano salutari ed essenziali per una vita sana e divertente. Presso il Parco di Villa Guglielmi la Pro Loco di Focene ha poi portato la Festa della Mamma, realizzata con la partecipazione di diverse strutture educative, sportive e pedagogiche del territorio che hanno coinvolto le famiglie partecipanti con approfondimenti sulla genitorialità, attività pratiche, laboratoriali e dimostrazioni ginniche. In questi giorni abbiamo poi lanciato una petizione social dedicata alla scoperta delle origini di Focene, alla quale sono tutti invitati a partecipare”.

“Ad oggi la Pro Loco di Focene conta un discreto numero di soci, in continua crescita, i quali stanno già lavorando per iniziative future di aggregazione, sociali e culturali, con l’obiettivo cardine di migliorare il territorio e creare una comunità più forte e unita” ha concluso la Presidente Anna La Pietra.