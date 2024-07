Passato prossimo puntata 21: Nevio Mazzocco, il fotografo delle star

Aneddoti, vicende e curiosità della storia più contemporanea del territorio di Fiumicino

di Roberto Saoncella

Nevio accanto a Madre Teresa di Calcutta, è forse la foto più bella che ho potuto visionare insieme a lui, giorni fa sul suo computer. Non avrei voluto iniziare l’ultima puntata di “passato prossimo ” (per questa stagione), parlando di Nevio. Volevo invece raccontare di quando le grandi stelle del cinema hollywoodiano scendevano dalle scalette degli aerei belle, sorridenti, simbolo iconico della loro fama ma anche di quello status simbol che era prendere l’aereo. Arrivavano in continuazione a Fiumicino, diretti a via Veneto nel cuore della dolce vita o agli studios di Cinecittà, la vera Hollywood sul Tevere.

“Il primo vip, anche se allora non si chiamavano così, che ho fotografato, mi sembra sia stato Clint Eastwood” ricorda Nevio rovistando nella sua memoria. Così foto dopo foto, racconto dopo racconto, anche questo articolo si è modificato e la storia dei grandi personaggi del cinema a Fiumicino si è mischiata con le storie del fotografo. Nato nel Polesine durante la guerra, a 14 anni si trasferisce a Fiumicino dove sbarca il lunario come può. Fa tanti lavori ma uno sembra andare meglio degli altri. La signora Valdisseri, proprietaria col marito di un negozio di fotografia su via Torre Clementina, gli propone un ingaggio. Tra qualche matrimonio e qualche foto tessera, Nevio inizia a fotografare anche i lavori del nuovo aeroporto di Fiumicino che stanno costruendo. Poi arriva il 1960 e atterrano i primi aerei. Il passo è breve e Nevio si ritrova ad essere fotografo ufficiale di AeroNews. Attentati, incidenti, decolli di nuovi giganti dei cieli come il Concorde, Nevio insieme al suo compagno di avventure Elio, le hanno viste e fotografate di tutte.

Ma sono soprattutto le star, quelle donne e quegli uomini in bianco e nero, affascinanti e seducenti, sempre con la scritta dietro di aerolinee storiche come la Pan Am o TWA, che affascinano ancora oggi.

“Scendevano, si lasciavano fotografare, a volte ti cercavano – ha aggiunto Nevio – e senza problemi scambiavano anche due chiacchiere. Non era come oggi”.

Star del cinema, ma anche Capi di Stato, personaggi che hanno fatto la storia del ‘900. Tutti in fin dei conti hanno messo piede a Fiumicino e quasi tutti sono finiti impressi sui negativi di Nevio. Un piccolo record di cui sia lui, che poche altre città al mondo oltre Fiumicino possono annoverare. In fin dei conti, dopo Roma, la nostra città supera anche Castel Gandolfo per numero di volte in cui i vari Papi ci hanno messo piede. E da Paolo VI a Papa Francesco, Elio ne ha visti scendere ben 5 da quelle scalette.