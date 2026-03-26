Parco Da Vinci, la primavera si accende con “Graffia&daiVinci”

Al via il concorso con gift card e un calendario ricco di appuntamenti tra creatività, riuso e socialità con eventi all’aperto, territorio e shopping

Con l’arrivo della primavera, il Parco Da Vinci si anima con una stagione ricca di appuntamenti, ma soprattutto con una grande novità pensata per coinvolgere il pubblico in modo semplice e divertente: il nuovo concorso a premi “Graffia&daiVinci”.

Un’iniziativa che unisce intrattenimento e shopping, inserendosi in un programma sempre più orientato alla socialità e alla valorizzazione del territorio.

Di che si tratta? Di un vero e proprio concorso a cui si può partecipare dal 20 marzo al 12 aprile 2026 per vincere una gift card spendibile in tutti i punti vendita del Parco. Un’attività digitale immediata e accessibile.

Per partecipare basta registrarsi tramite sito web, social network o inquadrando i QR code presenti all’interno del Da Vinci, compilare il form direttamente dal proprio cellulare, accettare i termini del regolamento, privacy e consenso marketing.

Il contest è riservato ai maggiorenni e ogni utente può partecipare una sola volta. In palio 70 gift card da 50 o da 100 euro da spendere nei tantissimi brand del Parco commerciale più grande d’Italia, che si contraddistingue per la presenza di famosi marchi italiani e internazionali, oltre che per una rara e preziosa cura del suo pubblico. La gift card deve essere ritirata all’infopoint entro il 12 maggio.

Eventi simbolo: tradizione, creatività e riuso. Accanto alle novità il Parco continua anche nel solco della tradizione con due appuntamenti che possono essere definiti “storici” e che nel corso degli anni hanno riscosso grande popolarità e partecipazione: spazio quindi ogni terzo weekend del mese al Mercatino che Passione (18-19 aprile; 16-17 maggio), evento dedicato all’artigianato, la creatività e il collezionismo, con numerosi espositori provenienti da Roma e provincia. Tra oggetti fatti a mano, pezzi unici e curiosità, il Mercatino rappresenta un’esperienza autentica che valorizza il saper fare locale e la tradizione. Mentre la seconda e la quarta domenica di ogni mese (12 e 26 aprile; 10 e 24 maggio; 14 e 28 giugno) “va in scena” il Car Boot Sale. Un format originale e sostenibile che trasforma il parcheggio in un grande mercato all’aperto: i partecipanti vendono oggetti usati direttamente dal bagagliaio della propria auto. Un’iniziativa che promuove il riuso, il riciclo e uno stile di consumo più consapevole.

Il Parco Commerciale Da Vinci è una delle realtà commerciali più grandi e innovative d’Italia, con oltre 90.000 mq di superficie all’aperto. I suoi ampi spazi, l’offerta di brand nazionali e internazionali e la costante programmazione di eventi lo rendono un luogo unico dove vivere il tempo libero tra shopping, intrattenimento e socialità.