Fiumicino apre “La Porta nel Cielo”: calcio, emozioni e miti azzurri

Al via la mostra dedicata alla Nazionale tra Roberto Baggio, i grandi portieri Zoff, Buffon e Donnarumma al centro di “Onda Azzurra – Oltre la partita”

di Dario Nottola

Sarà inaugurata domani, venerdì 27 marzo, alle 12.15, nell’atrio del Comune di Fiumicino, la mostra “La Porta nel Cielo”.

Fiumicino si prepara ad accogliere così uno degli appuntamenti più suggestivi di “Onda Azzurra – Oltre la partita”, il progetto che, da domani fino a domenica 29 marzo, trasformerà il litorale romano in un grande racconto collettivo dedicato alla Nazionale italiana di calcio, a pochi mesi dai Mondiali 2026; presso i locali del Comune di Fiumicino, in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 78, ci sarà la mostra “La Porta nel Cielo”, spazio espositivo (domani aperta al pubblico fino alle 18; sabato e domenica dalle 10 alle 18) a cura dell’ASD Ostia Calcio 1884.

Un percorso tematico originale che unisce simbolicamente calcio e volo, rendendo omaggio a Fiumicino, riconosciuta come “Città del Volo”. Accanto al Museo Itinerante della Nazionale Italiana di Calcio, ospitato a Ostia presso la Fondazione Roma-Litorale, Fiumicino diventa così protagonista con un allestimento speciale che racconta identità, memoria e vocazione internazionale del territorio.

Le due sezioni espositive:

1) “Roberto Baggio – Il volo di un mito” ; uno spazio interamente dedicato a Roberto Baggio, icona assoluta della Nazionale e simbolo dello sport italiano nel mondo. Il titolo dell’allestimento richiama la sua autobiografia “Una porta nel cielo” ed il suo percorso umano e sportivo fatto di resilienza, determinazione e speranza. In esposizione: • maglie autografate • divise originali • cimeli unici legati alle sue partecipazioni iridate. Un omaggio che rafforza il legame ideale tra calcio e volo, suggellato anche dall’intitolazione di un aereo al campione azzurro.

2) “Portieri, nati per volare”; la seconda sezione è dedicata ai numeri uno della Nazionale, ruolo che più di ogni altro richiama l’idea del volo: il gesto atletico che diventa slancio, difesa e spettacolo. Omaggi a : • Dino Zoff, capitano del Mondiale 1982 • Gianluigi Buffon, protagonista del trionfo del 2006 • Gianluigi Donnarumma, eroe di Euro 2021, con maglia “match worn” della sfida contro il Galles. Un itinerario che celebra il portiere come simbolo universale di coraggio, leadership e capacità di superare i propri limiti, in perfetta sintonia con l’identità di Fiumicino.

Un evento tra sport, cultura e territorio “Onda Azzurra” rappresenta un’opportunità unica per unire la memoria storica della Nazionale, il mito dei suoi protagonisti e la vocazione internazionale del territorio, trasformando l’asse Ostia-Fiumicino in un palcoscenico diffuso di sport e cultura.

La mostra sarà a ingresso gratuito, aperta alla cittadinanza e alle scuole, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra comunità locale e valori dello sport. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Fiumicino e sostenuta da Aeroporti di Roma.

“La nostra Asd – dichiara Angelo Sesa, vicepresidente Asd Ostia Calcio 1884 – è nata dall’entusiasmo e dalla passione per il giornalismo e per il calcio da parte di un gruppo di ‘ex ragazzi’, oggi poco più che quarantenni, cresciuti a Ostia, che hanno trovato nell’amore per il pallone un’opportunità per salvarsi da strade e scelte sbagliate. E oggi che siamo professionisti realizzati nel lavoro abbiamo deciso di mettere a disposizione le nostre competenze a favore dei bambini meno fortunati, ma che in loro troviamo molto di noi stessi. Sono i bambini dell’Idroscalo di Ostia, dai 5 ai 14 anni, che ogni sabato mattina alleniamo in un campo sterrato e isolato creato – grazie all’aiuto del Comune di Roma – su un lembo di sabbia dimenticato. Un ‘campetto’ che nasce proprio nel luogo in cui il 2 novembre del 1975 si consumò l’omicidio di Pier Paolo Pasolini. Bastano due pali di legno come porta e quello è il loro (ma anche nostro) stadio Olimpico”.