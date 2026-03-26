Taglio del nastro a Fiumicino: Air India riapre la rotta diretta con Delhi

Cerimonia inaugurale e quattro voli settimanali per collegare due capitali storiche e sempre più vicine

di Fernanda De Nitto

E’ stato inaugurato il nuovo volo diretto, non-stop, di Air India tra Roma Fiumicino e Delhi. La compagnia di bandiera indiana, con quattro voli settimanali, torna ad operare presso lo scalo internazionale Leonardo Da Vinci dopo quasi sei anni di assenza, ampliando la sua presenza nell’Europa continentale. Infatti, l’Aeroporto di Fiumicino con la nuova rotta è l’ottavo gateway di Air India in Europa.

Presenti all’inaugurazione del nuovo collegamento, tra India e Italia, una delegazione formata da S.E. Vani Rao, ambasciatrice d’India in Italia e a San Marino, insieme con Gaurav Gandhi, vice capo missione dell’ambasciata d’India a Roma, Swaminathan Krishnamoorthy, capo cancelliere dell’Ambasciata d’India e rappresentanti di Aeroporti di Roma.

Con il simbolico taglio del nastro è stato inaugurato il volo in partenza dalla capitale, che è atterrato a Delhi alle ore 10.30 di questa mattina, celebrato dalle autorità con una cerimonia indiana tradizionale che ha previsto l’accensione di una lampada rituale, il taglio della torta e la premiazione del primo passeggero imbarcato.

A partire da ieri sera, Air India opera voli tra Delhi e Roma quattro volte a settimana nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, con aeromobili B787-8. L’aereo è configurato in due classi, una Business Class da 18 posti con sedili completamente reclinabili e 214 spaziosi sedili in Economy Class, che garantiscono un’esperienza di volo confortevole e resa ancor più ricca dal calore della tipica ospitalità indiana e dall’impeccabile servizio a bordo.

L’orario dei voli, da e verso Delhi, è stato studiato dalla compagnia aerea in funzione dei collegamenti con numerose altre destinazioni in India e nel Sud-est asiatico, tra cui la Thailandia, lo Sri Lanka, la Malesia, Singapore e Vietnam, per consentire ai viaggiatori provenienti dall’Italia di accedere facilmente alla rete internazionale e nazionale di Air India.

La compagnia aerea offre, infatti, voli diretti dall’India verso otto destinazioni dell’Europa continentale: Amsterdam, Copenaghen, Francoforte, Milano, Parigi, Roma, Vienna e Zurigo.

L’Italia rimane un partner importante per l’India nel commercio, nel turismo e nel campo della cultura. Nel 2025 gli scambi bilaterali tra i due paesi hanno superato i 14 miliardi di dollari, grazie a un’intensa collaborazione in settori quali ingegneria, automotive, moda e design. Inoltre, l’Italia conta una delle più grandi comunità indiane del continente europeo, con oltre 200.000 persone di origine indiana che contribuiscono alla costante crescita della domanda di collegamenti tra i due paesi.

Nipun Aggarwal, Chief Commercial Officer, Air India, durante l’evento di inaugurazione del volo, ha dichiarato: “La domanda di viaggi tra India ed Europa continua ad aumentare sia nel segmento turistico sia in quello commerciale, grazie alle numerose affinità culturali tra i nostri due paesi e ai sempre crescenti rapporti che consolidano non solo i legami commerciali ed economici ma anche il legame culturale tra italiani e indiani. Siamo lieti di ristabilire il collegamento aereo tra le Delhi e Roma, due grandi capitali e città storiche, offrendo collegamenti agevoli verso e dalle destinazioni di tutto il subcontinente indiano e del Sud-est asiatico attraverso il nostro hub di Delhi”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad Air India a Roma – ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, presente all’evento – Il nuovo collegamento diretto con Delhi arricchisce la nostra offerta per la capitale indiana e risponde alla crescente domanda di viaggi tra Italia e India. Questa nuova rotta rafforza ulteriormente il ruolo di Roma Fiumicino come hub internazionale di primaria importanza nel Mediterraneo, rendendolo sempre più centrale per i collegamenti aerei con l’Asia”.