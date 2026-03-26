Il Comune replica al Comitato Tavoli del Porto e al Collettivo No Porto: “Risposte già fornite, accuse infondate”

L’Amministrazione risponde al sit-in sul porto: “Accesso agli atti garantito nei tempi previsti. Iniziativa che non trova riscontro nei fatti”

L’Amministrazione comunale di Fiumicino replica alle accuse di scarsa trasparenza legate al sit-in sul porto, chiarendo di aver già risposto alla richiesta di accesso agli atti nei tempi previsti dalla normativa. In una nota ufficiale diffusa il 24 marzo 2026, il Comune respinge le contestazioni e afferma di non comprendere le ragioni dell’iniziativa promossa dal Comitato Tavoli del Porto e dal Collettivo No Porto.

“L’Amministrazione Comunale di Fiumicino, in data 24 marzo 2026, ha provveduto a rispondere alla richiesta di accesso agli atti, presentata dal Comitato Tavoli del Porto nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa vigente. Pertanto, non si comprendono le ragioni alla base dell’iniziativa annunciata e prevista per oggi, né le accuse di presunta mancanza di trasparenza lanciate a mezzo stampa dallo stesso Comitato e dal Collettivo No Porto”.

“L’Amministrazione non si è mai sottratta al confronto con cittadini, comitati e associazioni, né tantomeno agli obblighi di legge in materia di accesso agli atti e trasparenza amministrativa. Al contrario, ha sempre garantito la massima disponibilità e collaborazione, nel rispetto dei procedimenti in corso”.

“Si ribadisce pertanto che ogni richiesta formalmente presentata ha trovato riscontro secondo quanto previsto dalla normativa, e si invita a evitare rappresentazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti, che rischiano di generare confusione e allarme ingiustificato tra i cittadini”.

“Pur rispettando ogni forma di libera espressione, si evidenzia come, alla luce delle risposte già fornite dall’Amministrazione, l’iniziativa odierna non trovi riscontro nei fatti documentati.”