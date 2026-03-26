Autisti del trasporto pubblico di Fiumicino di nuovo senza stipendio

I sindacati minacciano di organizzare una protesta davanti alla sede comunale

di Umberto Serenelli

Di nuovo senza stipendio gli autisti del trasporto a Fiumicino. I 45 dipendenti della ditta “Trotta Bus Services” ora minacciano di incrociare le braccia se non troveranno presto l’accredito dello stipendio che doveva comparire sul conto lo scorso 20 marzo.

I conducenti sono stanchi di subire e al capolinea di piazzale Traiano Imperatore c’è chi sottolinea le solite difficoltà economiche tra cui quella di pagare l’affitto dell’abitazione in cui risiedono con la famiglia.

“Purtroppo ci troviamo nuovamente a lamentare il ritardo circa il pagamento dello stipendio – precisa Simone Marinelli sindacalista dell’Ugl-Tpl – la cosa che preoccupata è non sapere quando verrà corrisposto il mensile agli autisti che non sono certo benestanti. Corriamo il rischio di trascorrere le festività di Pasqua in piena austerity”.

I sindacati sono preoccupati per il clima che regna tra il personale soggetto alle aggressioni verbali degli utenti a causa dei disservizi provocati dalle vetture che spesso si guastano.

“Disattese le assicurazioni date ai dipendenti e al Comune in precedenza dalla Trotta – afferma Saverio Schergna dell’Usb – È trascorsa quasi una settimana e della retribuzione degli autisti, che continuano responsabilmente a lavorare, non se ne parla. Come non riusciamo ancora a vedere i versamenti dei contributi al fondo previdenziale Priamo”.

Tra i conducenti c’è chi sottolinea di non avere disponibilità di denaro per mettere il carburate al mezzo con cui raggiungere il deposito. Questo quindi non esclude disservizi i prossimi giorni che graveranno certamente sui pendolari.

“Non abbiamo più parole per descrivere l’atteggiamento della società – dice Mirko Boschetti della Filt-Cgil – e per tale motivo stiamo organizzando una protesta davanti alla sede comunale nella speranza che il sindaco Mario Baccini intervenga nei confronti della ditta”.

L’Amministrazione non ha voluto rilasciare dichiarazioni mentre alla centrale operativa della Trotta nessun responsabile si è reso disponibile a giustificare il ritardo in merito al pagamento del salario. Cresce dunque l’inquietudine dei sindacalisti i quali temono problemi per i prossimi mensili in considerazione del fatto che dal primo di luglio entrerà in vigore l’Unità di rete. Fiumicino è inserito in quella del “Tirreno nord”, con i comuni di Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella e Montalto di Castro, il cui appalto è stato vinto dalla “Bus International Service srl”.