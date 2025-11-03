Ostia Antica prende voce: nasce il nuovo podcast su Loquis dedicato al porto di Roma

Presentato nell’ambito della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, il progetto racconta in 13 episodi la vita, le storie e la multiculturalità della città che fu crocevia del mondo antico

È online Mosaico di voci, il nuovo canale podcast dedicato ai luoghi e alle genti dell’antico porto di Roma, realizzato dal Parco Archeologico di Ostia Antica in collaborazione con Loquis, la prima piattaforma al mondo di travel podcast geolocalizzati. Il progetto è stato presentato a tutti gli addetti ai lavori partecipanti alla Borsa Archeologica del Turismo, dal Direttore Commerciale di Loquis, Cristian Iovino.

In tredici episodi, Mosaico di voci accompagna l’ascoltatore in un viaggio sonoro attraverso i monumenti, le necropoli e i quartieri residenziali che raccontano la straordinaria vitalità economica e culturale di Ostia tra il II e il III secolo d. C. Un racconto che mette al centro il carattere profondamente cosmopolita della città, frequentata da mercanti, funzionari e cittadini provenienti da ogni parte dell’Impero, e che restituisce la sua identità di grande snodo commerciale e centro abitativo “di lusso” della Roma antica.

Le puntate, della durata di circa 7-8 minuti, intrecciano le narrazioni dell’autrice con le voci di esperti e archeologi — tra cui il Direttore del Parco Alessandro D’Alessio, la funzionaria archeologa Marina Lo Blundo — per offrire una prospettiva viva e accessibile sui luoghi e sulle persone che hanno fatto la storia del sito. Per il pubblico internazionale è prevista anche una versione in lingua inglese.

“Con Ostia Antica confermiamo la versatilità di Loquis come partner unico (produzione, promozione e distribuzione) del mondo Museale e delle Aree Archeologiche all’aperto – ha dichiarato Cristian Iovino, Direttore Commerciale di Loquis – Questo progetto nasce dal desiderio condiviso con il Parco Archeologico di Ostia Antica di rendere accessibile a tutti la ricchezza storica e umana di una delle aree archeologiche più importanti d’Italia. Il formato podcast ci permette di avvicinare il pubblico a un patrimonio che non è solo da visitare, ma da ascoltare e vivere come esperienza emozionale e culturale”.

Dall’ingresso monumentale di Porta Romana al Piazzale delle Corporazioni, dai quartieri residenziali alle necropoli di Pianabella e Laurentina, fino al Castello di Giulio II e al Museo delle Navi, ogni episodio diventa una tappa di una mappa sonora che unisce archeologia, storia e memoria.

Con Mosaico di voci, scritto e raccontato dalla archeologa e giornalista radiofonica Chiara Boracchi, Loquis conferma la propria missione: non limitarsi a promuovere i luoghi, ma raccontarli, preservandone l’identità e la memoria attraverso le storie di chi li ha vissuti e continua a farli vivere. Ogni canale su Loquis diventa così uno spazio di conoscenza e di emozione, dove il racconto diventa strumento di valorizzazione culturale e di connessione profonda tra le persone e i territori. Mosaico di voci è disponibile sia nella versione desktop sia attraverso l’app Loquis, scaricabile gratuitamente da tutti gli store.

Loquis è la prima piattaforma di podcast dedicata ai viaggi, gratuita e accessibile a tutti da Mobile App e Sito Web www.loquis.com.

Loquis è a tutti gli effetti un atlante sonoro che arricchisce l’esperienza del viaggio. I podcast di Loquis sono geo-localizzati, disponibili in 7 lingue, suddivisi in migliaia di canali creati da travel podcaster, travel bloggers, associazioni ed esperti appassionati dei luoghi, ma anche da centinaia di istituzioni locali, consorzi eno-gastronomici, concessionari stradali e ferroviari, editori.

Loquis connette le persone con i territori e la loro cultura, promuovendo un nuovo modo di viaggiare, più consapevole e sostenibile, utilizzando in maniera umanistica le nuove tecnologie e gli sviluppi dell’intelligenza artificiale. Il Loquis Labs, il centro di innovazione e sviluppo del progetto, è sulla frontiera nell’adozione dell’AI e dell’AR nel settore dei viaggi mentre la Loquis Factory, l’hub di produzione specializzato in travel podcast, riunisce un network internazionale di travel podcaster, autori e autrici, speaker e sound designer. La Loquis Factory offre supporto e strumenti professionali a chi vuole trasformare la propria idea creativa in un prodotto di alta qualità.

Il progetto Loquis è nato da un’idea di Bruno Pellegrini, pioniere dell’innovazione digitale in Italia, e sostenuto da importanti fondi ed investitori privati italiani.