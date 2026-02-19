Nasce il comitato “Futuro Nazionale Roma 43” sul litorale romano

Avviata la fase costituente del nuovo partito con attività di promozione e adesioni in vista del tesseramento del 1° marzo

di Fernanda De Nitto

A seguito dell’uscita del Gen. Vannacci dalla Lega, come noto, è nato il nuovo partito denominato “Futuro Nazionale”, il partito di riferimento dei sostenitori del generale e dei divulgatori del suo pensiero politico e delle sue idee.

In merito, l’associazione “Il Mondo al Contrario” (MAC), si sta evolvendo in una sorta di think tank a supporto di “Futuro Nazionale”, il nuovo partito guidato dall’europarlamentare generale Vannacci, che sta entrando in questi giorni nella fase costituente.

Su autorizzazione del Coordinatore Nazionale del neo partito, vi sono già in tutta Italia ben 131 Comitati Costituenti locali tra cui quello denominato “Roma 43”, che abbraccia Roma e, in particolare, il X Municipio e tutto il litorale.

Il comitato locale, avente come referente il Team Leader del MAC sul territorio, si compone di cittadini che, previa autorizzazione all’uso del nome e del simbolo del partito, svolgono volontariamente, nel territorio di riferimento, attività di promozione e di raccolta delle adesioni, in previsione del tesseramento che si aprirà il prossimo 1 marzo.

Il MAC proseguirà comunque a fornire il proprio impegno come movimento culturale non politico, continuando a dare voce e forza a tutti coloro che si sentono esclusi o ignorati da un sistema politico, culturale e mediatico che sembra aver completamente capovolto i valori tradizionali e l’identità nazionale.

Futuro Nazionale “Roma 43” si impegnerà in iniziative ed attività di sensibilizzazione e promozione di alcuni principi fondamentali, tra cui la studio e l’approfondimento della storia del popolo italiano, la valorizzazione della famiglia e il suo sostegno, la tutela delle radici culturali e tradizionali italiane, oltre che la valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Il comitato sarà attivo per lo scambio di idee, opinioni e valutazioni mediante un confronto sempre aperto con le altre realtà associative, culturali e aggregative del litorale.

Coloro che sono interessati a conoscere le attività del Comitato “Roma 43” possono collegarsi alla pagina Facebook di riferimento “Comitato Costituente FN Roma 43 – Roma X Municipio”.