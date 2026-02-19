Cadenze Letterarie celebra a Fiumicino il suo anniversario nel cuore del Festival di Sanremo 2026

Cultura, musica e comunità: il 26 febbraio alla La Grooveria si spegne la candela dell’anniversario, preceduta il 22 febbraio da un momento pubblico di consuntivo e racconto

Nel cuore simbolico della settimana del Festival di Sanremo 2026, mentre l’Italia vive il ritmo della musica e delle luci, Cadenze Letterarie sceglie di celebrare il proprio anniversario con un gesto semplice e potente: mettere al centro le persone, le storie, la parola che cura e crea comunità. Non un evento qualunque, non una passerella. Un appuntamento gratuito, aperto, umano, pensato per chi ha voglia di respirare cultura senza barriere, senza biglietti, senza filtri. L’ingresso è libero ma si consiglia di prenotare.

Il momento principale è fissato per giovedì 26 febbraio alle ore 19.00 presso La Grooveria, Lungomare della Salute 53 – Fiumicino, con l’evento “Anniversario da condividere e storie da vivere”. Una serata speciale a ingresso libero in cui si spegnerà insieme la candela del compleanno di Cadenze Letterarie: la torta, il brindisi, la candela che si spegne non saranno una formalità, ma il segno concreto di un anno che ha lasciato tracce vere nel territorio. Perché qui la cultura non è un privilegio, è un diritto: gratuita, continuativa, no profit, accessibile.

Al centro della serata ci sarà l’opera “Ombre e Luci di un Cammino”, Laura Capone Editore vincitrice del XIII Concorso Internazionale di Letteratura Italiana Contemporanea. Modererà la Dott.ssa Viviana Normando, giornalista e storica dell’arte. Interverranno Federica Cerulli, Presidente Commissione Cultura Città di Fiumicino, la Dott.ssa Sabrina Morelli, la Dott.ssa Sonia Buscemi, la Dott.ssa Maria Grazia Imbimbo e il Dott. Sergio Mingrone. L’evento sarà arricchito dalle letture artistiche dell’attrice e regista Francesca Stajano Briganti e dalla presenza dell’opera “Aki” dell’artista Giorgio Federico Zela. Parole, musica, arte visiva: un intreccio che non intrattiene soltanto, ma accende domande e crea relazione.

Questa celebrazione arriva dopo dodici mesi di attività che non si possono riassumere con un “è andata bene”. Cadenze Letterarie ha costruito, incontro dopo incontro, un presidio culturale stabile sul litorale romano: tredici eventi ufficiali in un anno, autori e artisti, relatori qualificati, dialogo multidisciplinare, sostegno associativo, patrocinio istituzionale e una copertura mediatica che ha portato fuori da Fiumicino un’immagine diversa del territorio: non solo mare e aeroporto, ma città che produce pensiero, confronto, crescita.

Proprio per raccontare questo percorso, prima della serata del 26 ci sarà un momento altrettanto importante: il 22 febbraio alle ore 17, sempre alla Grooveria, all’interno del Day Lovers organizzato da Rockin’ Lovers ETS, Cadenze Letterarie presenterà il consuntivo di un anno di promozione culturale gratuita. Sarà una restituzione pubblica, un racconto concreto di ciò che è stato seminato e di ciò che può ancora nascere. Il 22 sarà la voce della strada fatta. Il 26 sarà la festa, la torta di compleanno, la candela spenta insieme e la promessa di continuare.

Due date, un unico invito: venire, esserci, partecipare. Perché la cultura gratuita non si guarda da lontano. Si vive. Ingresso libero