Parco Villa Guglielmi, un patrimonio da preservare

Un invito alla cura e alla manutenzione di uno dei parchi più frequentati di Fiumicino

Invio questa mia lettera alla vostra Redazione, con il desiderio di condividere alcune riflessioni riguardo al parco di Villa Guglielmi, uno dei luoghi più caratteristici e apprezzati della Città di Fiumicino. Si tratta di uno spazio verde frequentato quotidianamente da famiglie con i bambini, ragazzi, anziani, sportivi e cittadini che trovano nel parco un punto di incontro, relax e socialità.

Proprio per l’importanza che questo luogo riveste per la comunità, vorrei segnalare con spirito costruttivo la necessità di alcuni interventi di manutenzione ordinaria. In particolare, diverse panchine risultano danneggiate e la fontanella dell’acqua presenta una perdita che andrebbe risolta per garantire un servizio efficiente e decoroso.

L’intento di questa lettera non è polemico, ma piuttosto quello di invitare l’ente amministrativo competente a prestare attenzione a questo prezioso spazio pubblico, affinché possa continuare a rappresentare un punto di riferimento per la cittadinanza.

Confidando nella sensibilità delle istituzioni verso la cura del verde urbano e dei luoghi di aggregazione, auspico che piccoli interventi possano contribuire a valorizzare ulteriormente la bellezza del parco di Villa Guglielmi.

Lettera inviata da: Silvia G.

