Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 19 Febbraio 2026

Servizi Civici S.p.A. cambia passo: focus su Welfare, Conciliazione Vita-Lavoro e Valorizzazione del Personale

Nuovo statuto e contratto integrativo rafforzano la società partecipata tra risultati economici, digitalizzazione e attenzione al personale

 

A seguito dell’approvazione del nuovo statuto da parte del Consiglio Comunale di Fiumicino, Servizi Civici S.p.A. inaugura l’anno nel segno dell’innovazione e della crescita strategica. La società partecipata, lasciata la vecchia denominazione societaria e forte dei solidi risultati ottenuti nella gestione delle entrate comunali caratterizzati da una netta riduzione dell’evasione e da un incremento degli incassi per l’Ente, si proietta verso un ampliamento della propria operatività e dei propri standard di efficienza.

 

A completare il processo di efficientamento societario si inserisce il Contratto collettivo decentrato di II Livello, volto a potenziare il ruolo del personale tecnico-operativo verso il raggiungimento di elevati obiettivi di performance e standard di qualità elevata e siglato presso la sede comunale tra la società partecipata e le sigle FILCAMS-CGIL e FISASCAT-CISL, rappresentate dalle R.S.A. aziendali, alla presenza dei vertici dell’Amministrazione.

 

L’intesa, di durata triennale, si colloca in un quadro di eccellenza gestionale avvalorato dai significativi traguardi raggiunti nel contrasto all’evasione fiscale: spiccano, in particolare, il recupero di circa 15 milioni di euro relativi all’IMU nell’ultimo triennio, un ampliamento della base imponibile TARI del 20% che pone le basi per una riduzione prospettica della pressione fiscale e un incremento significativo dei margini di spesa per l’Ente che, solo per l’anno appena concluso, assicura ulteriori risorse per oltre 2 milioni di euro.

 

Tali performance sono state sostenute da un incisivo piano di digitalizzazione, che ha trasformato l’erogazione dei servizi attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali e il potenziamento della consultazione online delle posizioni debitorie dei contribuenti. Questi interventi hanno permesso di ottimizzare l’efficienza operativa a beneficio dei cittadini di Fiumicino, garantendo una drastica riduzione dei tempi di attesa agli sportelli con un incremento degli standard qualitativi.

 

Tra le misure previste nell’accordo di II livello: la rimodulazione degli orari per garantire la continuità dei servizi di front-office, un Fondo Welfare dedicato con quote fisse e variabili legate ai risultati aziendali, l’introduzione delle ferie solidali che permette la cessione volontaria di giornate di riposo ai colleghi in situazioni di necessità e agevolazioni orarie specifiche per genitori con figli fino a 12 anni, caregiver familiari e lavoratori residenti fuori comune.

 

“Questo accordo – dichiara l’Organo amministrativo della Servizi Civici S.p.A. – segna una tappa fondamentale nel percorso di trasformazione della società. Investire nel benessere delle nostre persone significa garantire servizi più efficienti e moderni per la comunità di Fiumicino. Abbiamo puntato su strumenti concreti come il welfare e la flessibilità per valorizzare le competenze interne in un’ottica di produttività e responsabilità sociale. Le delegazioni sindacali esprimono soddisfazione per un’intesa che riconosce il ruolo centrale dei lavoratori, promuovendo un modello di relazioni trasparente e orientato al risultato”.

 

 

