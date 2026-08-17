Ludovica Boserman, la portalettere di Fregene che consegna pacchi fino in spiaggia

Dal Villaggio dei Pescatori alle ville dei vip, fino agli stabilimenti balneari: il racconto della giovane portalettere di Poste Italiane che d’estate vede cambiare ritmi, percorsi e destinatari delle consegne

A Fregene l’estate si misura anche durante il servizio di consegna di pacchi e corrispondenza. Quando la località del litorale romano si riempie di villeggianti, seconde case aperte e stabilimenti balneari affollati, il lavoro dei portalettere cambia ritmo e percorso.

Lo sa bene Ludovica Boserman, giovane portalettere di Poste Italiane in servizio nella cittadina da due anni, che ogni giorno attraversa strade, ville, negozi e spiagge per consegnare lettere e pacchi a residenti, turisti e volti noti dello spettacolo.

Il punto più caratteristico del suo tragitto resta il Villaggio dei Pescatori, il borgo storico che conserva l’atmosfera della Fregene di un tempo.

“La zona più particolare è probabilmente questa, sembra sempre sospesa nel tempo – racconta Ludovica – Qui la posta si consegna ancora spesso a piedi, tra case basse, vicoli stretti e numeri civici non sempre facili da individuare. A volte sono gli stessi residenti ad aiutare i portalettere con indicazioni dettagliate scritte sui pacchi”.

“Una signora – prosegue – aveva indicato passo passo il percorso, quasi come un navigatore: gira a sinistra, poi a destra, quando arrivi davanti alla porta blu sei arrivata. Mi ha divertita e mi è stato molto utile”.

Con l’arrivo dei mesi estivi, però, la mappa delle consegne si allarga fino agli stabilimenti balneari. Non solo corrispondenza per i gestori, ma anche pacchi destinati ai clienti che, acquistando online, indicano come recapito l’indirizzo del lido.

“Capita sempre più spesso di consegnare direttamente alle reception degli stabilimenti – spiega Boserman – I destinatari vengono avvisati e io attendo qualche minuto per consegnare il pacco. D’estate, a Fregene come in molte località turistiche, queste consegne fanno parte del nostro tragitto quotidiano, tanto quanto case e negozi”.

Nel suo giro non mancano neppure le ville più riservate, quelle dove d’estate arrivano attori, cantanti, comici e giornalisti che scelgono Fregene per qualche settimana di tranquillità.

“Molti vip si trasferiscono qui per cercare un pò di pace. Le loro ville sono spesso nascoste e loro molto discreti, ma il nome sulla lettera o sul pacco non mente – dice sorridendo la portalettere. Per lei, però, la celebrità resta sullo sfondo – Per il grande pubblico sono personaggi dello spettacolo, per noi sono prima di tutto clienti a cui siamo affezionati”.

La presenza dei villeggianti si avverte anche allo sportello. “Da anni abbiamo spesso il piacere di incontrare qualche cantante, attore o giornalista famoso che sceglie Fregene per le sue vacanze” conferma la direttrice dell’ufficio postale, Valeria Giardini.

“Nei mesi estivi – aggiunge – l’attività aumenta sensibilmente. Il lavoro si triplica. Assistiamo tanti turisti, anche stranieri, e sempre più giovani, attratti da locali, bar ed eventi in spiaggia”.

Così, mentre ombrelloni e locali scandiscono le giornate della stagione, la posta continua il suo viaggio quotidiano. Anche in riva al mare, anche tra i vicoli del borgo, anche davanti alla reception di uno stabilimento. A Fregene, d’estate, non va in vacanza.