Luca Pezzetta porta la sua pizza romana a Milano

Dopo Clementina, Micro Forno e Ippolito Osteria, arriva Futura: la nuova avventura di Pezzetta a Milano.

di Dario Nottola

Dopo il successo di Clementina a Fiumicino, Luca Pezzetta sbarca sabato 8 novembre, con Futura Pizzeria Romana, a Milano, si tratta di un nuovo format di quartiere, cavalcando la crescente popolarità della pizza romana in città. Il pizzaiolo, lievitista e panificatore di Fiumicino, tra i nomi di punta del panorama nazionale, sbarca con la sua pizza romana stesa a mattarello nel quartiere Isola, in via Pietro Borsieri, alle spalle di Porta Garibaldi. In menù è protagonista la sua tonda da 160 grammi, sottile, leggera e croccante, oltre ai lievitati e ai fritti.

“Futura è una pizzeria di quartiere, con topping popolari e alcuni dei miei cavalli di battaglia, come la Capricciosa di Mare, la Pomodoro, Burro e Parmigiano o il Croissant con cocktail di gamberi – sottolinea Pezzetta –. Dopo Clementina, il Micro Forno e Ippolito Osteria, questa nuova avventura imprenditoriale rappresenta per me un importante percorso di crescita. Futura Pizzeria Romana non è un’estensione di Clementina: è un nuovo capitolo nella storia della pizza romana”.

In menu i fritti d’autore e due sfogliati di Luca Pezzetta. Le materie prime sono state selezionate da Pezzetta nel rispetto di principi etici di produzione, con un occhio attento alla stagionalità degli ingredienti e i suoi impasti nascono da una gestione meticolosa dei lieviti. Oltre alla pizza romana, il menù di Futura Pizzeria Romana include una selezione di fritti d’autore, come il supplì al telefono, il supplì all’ossobuco, il supplì alla scarola e la crocchetta provola, mortadella e arancia. La sezione dedicata agli antipasti è completata dalla bruschetta al pomodoro, basilico e origano e da due sfogliati a lievitazione naturale del pizzaiolo di Fiumicino: il Pain suisse al vitello tonnato e il Croissant Cocktail con gamberi rossi, lattuga e salsa rosa.

Quella di Luca Pezzetta è una pizza romana sottilissima e croccante, con un diametro di 32 centimetri. L’impasto, realizzato con un prefermento e la farina del Molino Fagioli (Magione, PG), viene steso con il mattarello, condito fino al bordo e cotto nel forno artigianale. Le pizze in menù sono 21: molti topping sono popolari, preparati con una particolare attenzione alla trasformazione del prodotto e abbinamenti classici, come la Prosciutto e Funghi, la Tonno e Cipolla, la 4 Formaggi (più 1) con fiordilatte, provola, taleggio, gorgonzola e Parmigiano (30-60-120 mesi). Pezzetta ha inserito nella nuova carta anche alcune delle sue tonde iconiche, come la Capricciosa di Mare, condita con pomodoro, mozzarella a crudo, pomodoro datterino giallo e rosso, prosciutto di pesce, carciofi alla giudia, bottarga, terra di olive e la Marinara del Futuro, con pomodoro, polvere di olive, pomodorini confit, alici, capperi, origano fresco e secco. In menu sono presenti anche due ripiene: quella vegana, farcita con cicorietta ripassata, pomodorini semi-dry e olive e la Mortadella. Tra le proposte spicca anche la pizza Pomodoro, Burro e Parmigiano, un omaggio ai paccheri del Ristorante Da Vittorio a Brusaporto (BG) e la Cosacca, un altro “cavallo di battaglia” di Pezzetta.

Il progetto di Futura Pizzeria Romana è stato completamente personalizzato dallo studio creativo milanese Antitetico. Il locale dalle 6 ampie vetrate si sviluppa su circa 150 metri quadrati, con 45 posti interni più altri 40 esterni. Il cuore dello spazio è il laboratorio, che comprende la cucina, il forno artigianale, il bancone e la postazione cocktail, mettendo in risalto i gesti legati alla preparazione della pizza. L’ambiente è accogliente, essenziale e funzionale, grazie alla sala arredata per diversi tipi di esperienze, con tavoli alti, conviviali e face to face. Futura Pizzeria Romana è un progetto interamente made in Italy: nel locale convivono elementi freddi e tecnici, come l’acciaio e il marmo, con materiali caldi e domestici, come il legno ciliegio, i rivestimenti che richiamano le pietre leccesi e i dettagli cromatici in rosso pompeiano. Il forno è professionale, studiato nei minimi dettagli da

Esposito Forni di Segni (RM), in collaborazione con Pezzetta: è dotato di caratteristiche specifiche, come una bocca larga per l’infornata e una volta più alta.