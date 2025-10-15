Lilli cerca casa: un’adozione del cuore per una dolce gattina in attesa di partorire

Un gesto d’amore può cambiare il destino suo e dei suoi cuccioli

Una piccola grande richiesta di aiuto arriva dall’Ufficio Diritti degli Animali del Comune di Fiumicino: si cerca con urgenza uno stallo temporaneo o un’adozione del cuore per Lilli, una gattina affettuosa e docile, in dolce attesa.

Lilli non è una gatta randagia: vive stabilmente all’interno di un giardino condominiale da mesi, accudita da un cittadino che, pur con grande amore, non può ospitarla in casa per permetterle di partorire in un ambiente sicuro e protetto. La nascita dei cuccioli è prevista tra pochi giorni (circa 4), e lasciare Lilli da sola in un ambiente aperto comporterebbe gravi rischi per lei e per i piccoli.

Purtroppo, non può essere accolta nel gattile-rifugio comunale, poiché non si tratta di un animale randagio in senso stretto. Per questo motivo si lancia un appello alla cittadinanza: chiunque abbia la possibilità di offrire uno spazio temporaneo o definitivo a Lilli e ai suoi cuccioli, può contattare Email: diritti.animali@comune.fiumicino.rm.it o Telefono Ufficio: 06 65210.425 / 06 65210.542

L’Ufficio Diritti degli Animali del Comune di Fiumicino si impegna a seguire la situazione e provvederà all’adozione dei gattini, una volta raggiunta l’età giusta per il distacco dalla mamma.